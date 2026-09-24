La Anmat prohibió la venta de todos los productos para bajar de peso que contengan una droga no autorizada

La investigación de la Anmat comenzó después de una denuncia en la que se alertaba sobre dos enlaces web que ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida.

El organismo también señaló que las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay emitieron alertas sobre este tipo de productos.

Según explicó la Anmat estos productos carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización de acuerdo con la normativa vigente.

La prohibición se mantendrá hasta que los productos sean autorizados por la Anmat. La única excepción prevista corresponde a las investigaciones clínicas expresamente aprobadas por el organismo sanitario.

Disposición 6140/2026: