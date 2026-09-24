La Anmat prohibió la venta de todos los productos para bajar de peso que contengan una droga no autorizada
La Anmat advirtió que se trata de una droga todavía en fase de experimentación y por lo tanto carece de la autorización necesaria para su comercialización.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves el uso, la comercialización, publicación y distribución en todo el país de productos inyectables que declaren contener retatrutide o retatrutida, una sustancia que se promociona para el descenso de peso y que todavía se encuentra en etapa de investigación clínica.
Así quedó plasmado en la Disposición 6140/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial luego de que el organismo detectara que esta droga es ofrecida en distintas plataformas de ventas online. La prohibición también alcanza expresamente a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que los productos eventualmente obtengan la autorización correspondiente.
La medida dispuesta por la Anmat no apunta a una marca específica sino que se prohibió la venta de todos los lotes, tamaños y presentaciones de productos para administración en humanos que declaren contener “retatrutide” o “retatrutida”.
Actualmente, según explicó el organismo, no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que tengan esa sustancia entre sus ingredientes.
Y advirtió que la retatrutida se encuentra todavía en etapa de investigación clínica. De acuerdo con la disposición, se estudian sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y un control inadecuado de la glucemia.
La investigación de la Anmat comenzó después de una denuncia en la que se alertaba sobre dos enlaces web que ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida.
El organismo también señaló que las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay emitieron alertas sobre este tipo de productos.
Según explicó la Anmat estos productos carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización de acuerdo con la normativa vigente.
La prohibición se mantendrá hasta que los productos sean autorizados por la Anmat. La única excepción prevista corresponde a las investigaciones clínicas expresamente aprobadas por el organismo sanitario.
Disposición 6140/2026:
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