La reflexión de Jean Paul Sartre sobre la libertad humana en condiciones de opresión
Los filósofos dejaron ideas que siguen vigentes, pero una reflexión sobre la identidad marcó un antes y un después al plantear que el pasado no define el futuro.
La manera en que se forma la identidad personal es uno de los temas que más interés despertó entre los filósofos y también en el campo de la psicología. A lo largo de la historia, numerosos pensadores intentaron responder si las personas están determinadas por su educación, el contexto en el que viven o por las decisiones que toman a lo largo de su vida.
Entre los filósofos más influyentes del siglo XX, Jean-Paul Sartre dejó una de las reflexiones más citadas sobre este debate: Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Con esa idea, el pensador francés puso el foco en la capacidad de cada individuo para construir su propio camino.
Lejos de tratarse de una frase pensada para inspirar o motivar, Sartre la escribió en 1952 dentro de Saint Genet, comédien et martyr, un ensayo profundo y controvertido que analiza la vida de un hombre al que la sociedad convirtió en delincuente y marginado, pero que terminó transformándose en escritor.
En ese contexto, la afirmación funciona como una explicación filosófica sobre la libertad, la responsabilidad individual y la posibilidad de elegir incluso en escenarios marcados por la opresión, una idea que continúa siendo objeto de análisis entre filósofos y especialistas.
Qué quiso decir Sartre con su reflexión más profunda
Entre las obras de Jean-Paul Sartre, Saint Genet es una de las menos conocidas fuera del ámbito universitario. Sin embargo, muchos filósofos consideran que allí se encuentra una de las expresiones más claras y desafiantes de su pensamiento. El ensayo reconstruye la historia de Jean Genet, un huérfano que fue señalado desde pequeño como ladrón y que terminó transformando esa identidad impuesta en el punto de partida de su obra literaria.
A partir de ese recorrido, Sartre desarrolla una de las ideas centrales de su filosofía. Para el autor, las personas no quedan definidas únicamente por aquello que les ocurrió. La familia, el entorno social, las experiencias de vida y los traumas pueden influir profundamente, pero no establecen de manera definitiva quién será cada individuo.
En su versión original en francés, la reflexión expresa: L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous.
Más allá de las distintas traducciones, el concepto mantiene la misma fuerza: cada persona tiene la posibilidad de construir su identidad a partir de las circunstancias que le tocaron vivir, incluso cuando esas experiencias fueron adversas. Por eso, la frase sigue siendo analizada y debatida por filósofos y especialistas de distintas disciplinas.
Por qué esta idea es el corazón del existencialismo de Sartre
Jean-Paul Sartre nació en París en 1905 y falleció en 1980. Se formó en la École Normale Supérieure y compartió gran parte de su trayectoria intelectual y personal con Simone de Beauvoir. A lo largo de su carrera publicó obras que marcaron a generaciones de filósofos, entre ellas El ser y la nada (1943), El existencialismo es un humanismo (1945) y la novela La náusea (1938).
Uno de los pilares de su pensamiento sostiene que la existencia precede a la esencia. Con esta idea, Sartre planteó que, a diferencia de los objetos, las personas no nacen con un destino o una función previamente establecidos.
Para el filósofo, cada individuo construye su identidad a partir de las decisiones que toma, sin que exista una naturaleza humana fija que determine de antemano quién llegará a ser. Esta postura convirtió su obra en una referencia ineludible para filósofos y estudiosos del existencialismo.
En 1964, Sartre recibió el Premio Nobel de Literatura, aunque decidió rechazar la distinción. Su explicación fue coherente con los principios que defendía: consideraba que un escritor no debía transformarse en una institución ni permitir que un reconocimiento externo definiera el sentido de su trabajo. Por ese motivo, prefirió mantener su independencia y continuar fiel a sus convicciones.
Esa decisión suele interpretarse como un reflejo concreto de la idea desarrollada en Saint Genet. Más allá de las circunstancias o de las oportunidades que se presenten, lo verdaderamente importante es la manera en que cada persona elige responder a ellas, un concepto que continúa siendo analizado por filósofos de todo el mundo.
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