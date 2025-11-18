La rutina de ejercicios esenciales para la longevidad

La clave para la longevidad

Además de su constancia con el entrenamiento, esta mujer de 92 años sostuvo siempre una alimentación equilibrada. Según Rolling Out, jamás se subió a dietas pasajeras ni a planes restrictivos. Prefiere apoyarse en comidas frescas y naturales, una base clave para mantener la energía alta y un estado de salud óptimo.

Su buena vibra también pesa un montón en cómo se mantiene fuerte y activa. En TikTok, su hija comparte videos de sus rutinas, dejando en claro que la edad no define hasta dónde se puede llegar cuando se trata de moverse y cuidar el cuerpo.

Edna asegura que no se siente de 92, sino como si tuviera 50. Su recorrido motiva a gente de todas las edades a priorizar el bienestar físico y demuestra que un envejecimiento saludable es totalmente posible con compromiso, entrenamiento y una mentalidad positiva.