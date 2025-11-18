La rutina de ejercicios esenciales para la longevidad
Conoce a la señora de 92 años que se volvió viral al mostrar la rutina que practica todos los días y revelar el secreto con el que se mantiene enérgica.
A sus 92 años, Edna Giordano se transformó en un símbolo de salud y energía gracias a las rutinas que practica y que desafían cualquier prejuicio sobre la edad. Nacida en Canadá, empezó a cuidarse en serio a los 60, cuando se jubiló y decidió sumarse a un gimnasio, hábito que mantiene hasta hoy.
Su constancia es clave: según su hija Dalyce Radtke, instructora de fitness, Edna entrena cuatro veces por semana y se enfoca en el entrenamiento de fuerza, lo que le permite mantenerse activa y con un gran nivel de bienestar.
Cómo es la rutina de ejercicios de la mujer que aparenta tener 50 años
Sentadillas y zancadas forman parte de su combo para reforzar las piernas, mientras que el press de hombros y las elevaciones laterales apuntan a tonificar toda la zona superior. Para activar el core, apuesta por elevaciones de piernas y planchas laterales, una dupla clásica que no falla.
El entrenamiento de fuerza cumple un rol clave en la tercera edad, porque ayuda a evitar la pérdida de masa muscular y aporta mayor resistencia ósea, lo que reduce el riesgo de caídas y lesiones. Cada encuentro arranca con movimientos de movilidad y un calentamiento cardiovascular, como caminar en la cinta, y termina con estiramientos que favorecen la flexibilidad.
Edna, igual, no se queda solo con lo que hace en el gimnasio. Según ABC News, suma movimiento en su día a día gracias al NEAT, la actividad física que se da fuera del entrenamiento y que incluye acciones simples como caminar o subir escaleras, hábitos que potencian su nivel de energía.
La clave para la longevidad
Además de su constancia con el entrenamiento, esta mujer de 92 años sostuvo siempre una alimentación equilibrada. Según Rolling Out, jamás se subió a dietas pasajeras ni a planes restrictivos. Prefiere apoyarse en comidas frescas y naturales, una base clave para mantener la energía alta y un estado de salud óptimo.
Su buena vibra también pesa un montón en cómo se mantiene fuerte y activa. En TikTok, su hija comparte videos de sus rutinas, dejando en claro que la edad no define hasta dónde se puede llegar cuando se trata de moverse y cuidar el cuerpo.
Edna asegura que no se siente de 92, sino como si tuviera 50. Su recorrido motiva a gente de todas las edades a priorizar el bienestar físico y demuestra que un envejecimiento saludable es totalmente posible con compromiso, entrenamiento y una mentalidad positiva.
