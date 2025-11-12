 Hacer ejercicio estando resfriado: ¿es conveniente o es mejor hacer reposo?

Gripe.jpg El 30% de los resfríos comunes son causados por cuatro tipos de coronavirus

Para saber si conviene entrenar o descansar, los expertos sugieren aplicar la llamada “regla del cuello”. Este principio sostiene que, si los síntomas se presentan por encima del cuello —como congestión nasal, estornudos o dolor de garganta leve— es posible entrenar con precaución.

En cambio, si aparecen molestias por debajo del cuello, como tos intensa, fiebre, dolores musculares o fatiga generalizada, lo más adecuado es interrumpir el ejercicio y priorizar el descanso.

Si aún así decidís mantenerte activo, lo ideal es hacerlo de manera suave y controlada. Un resfrío no es el momento para romper récords ni exigir al cuerpo de más. En esos días, tu sistema inmunológico necesita toda la energía posible para combatir la infección.