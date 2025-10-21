La rutina de ejercicios ideal para mayores de 60 y cuáles son sus beneficios

ejercicio (1).jpg

La rutina ideal para mayores de 60 años

Los especialistas recomiendan que los adultos mayores de 60 años realicen entre dos y tres sesiones de fuerza por semana, dejando al menos un día de descanso entre cada entrenamiento para favorecer la recuperación muscular y evitar lesiones. Cada sesión debería durar entre 30 y 45 minutos, tiempo suficiente para trabajar los principales grupos musculares sin sobrecargar el cuerpo.

Se sugiere iniciar con unos diez minutos de calentamiento, que puede incluir caminar, mover brazos y piernas o realizar ejercicios articulares suaves. Luego, conviene realizar entre cinco y siete ejercicios, como sentadillas, flexiones de pared, elevaciones de talones, prensa de piernas o remo con bandas elásticas, potenciando así la salud y la fuerza en la adultez.