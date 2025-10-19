El ejercicio ideal para mayores de 65 años que protege las rodillas

Además de proteger las articulaciones, las estocadas inversas ayudan a mejorar la estabilidad, la fuerza de los glúteos y los cuádriceps y el equilibrio general del cuerpo.

Por su bajo riesgo de lesión y su alta eficacia para conservar la movilidad, es uno de los ejercicios ideales para quienes buscan mantenerse activos y fuertes sin comprometer la salud de sus articulaciones. Además, especialistas aconsejan combinar este movimiento con una dieta rica en frutas, verduras y proteínas, alimentos que fortalecen los huesos y ayudan a mantener las articulaciones en buen estado.