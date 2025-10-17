Los ejercicios que frenan el envejecimiento celular y son irremplazables por otros hábitos

ejercicios después de los 50

El secreto detrás de estos resultados radica en que los ejercicios aeróbicos intensos estimulan la producción de proteínas mitocondriales, esenciales para generar energía y mantener las células jóvenes por más tiempo.

Según el estudio, quienes realizaron este tipo de actividad aumentaron su capacidad mitocondrial en un 49 % en el caso de los jóvenes y en un 69 % entre los adultos mayores, demostrando que nunca es tarde para mejorar la condición física.

Además de la bicicleta, las caminatas y el levantamiento de pesas, otros ejercicios aeróbicos de alta intensidad recomendados son el running, la natación, el remo, las escaladas, los burpees (que combinan sentadillas, flexiones y saltos) y las sentadillas con salto, ideales para quienes buscan mantener la energía y retrasar el envejecimiento de forma natural.