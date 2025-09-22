La rutina de movilidad para la espalda que ayuda a fortalecer y estirar
Sin importar cuánto ejercicio hagas, este consejo de salud es ideal para sumar a tu rutina semanal y mejorar tu bienestar general.
Tanto si entrenás casi todos los días como si pasás mucho tiempo sentado, incorporar una rutina de movilidad es clave para cuidar la salud de tu espalda y fortalecer el core. Este tipo de ejercicios no solo estira y tonifica la musculatura, sino que también mejora la flexibilidad y el control del cuerpo, facilitando cualquier entrenamiento posterior.
Para quienes van al gimnasio y sienten molestias en la espalda o el core, esta práctica resulta ideal; y si tu actividad física es escasa, puede ser el punto de partida perfecto. Aunque la rutina sea más suave que un circuito de fuerza, siempre conviene calentar antes para preparar los músculos y evitar lesiones. Dedicar unos minutos a estiramientos dinámicos antes de empezar puede marcar la diferencia en la eficacia y seguridad de la sesión.
La rutina de ejercicios para la espalda
Es por ello que los entrenadores de Centr diseñaron un circuito completo con calentamiento y enfriamiento incluidos. En los aproximadamente 20 minutos que le dediques, podrás seguir todos los pasos esenciales para proteger tu cuerpo y prevenir dolores o molestias. Algunos movimientos pueden resultarte más desafiantes que otros, pero lo importante es respetar tus límites y moverte solo dentro de un rango cómodo. Con el tiempo notarás mejoras en fuerza, flexibilidad y control corporal.
Calentamiento
- Molino de viento alterno: 45 segundos
- Founder: 50 segundos
Rutina principal
- Círculos en plancha con rodillas apoyadas: 50 segundos
- Rocking chair: 1 minuto
- Plancha lateral apoyada con rotación: 50 segundos por lado
- Table top inverso alternando brazos: 50 segundos
- Plancha con toque en hombro y rodillas apoyadas: 50 segundos
- Puente de glúteo + crunch: 50 segundos
- Dead bug: 50 segundos
Estiramiento y enfriamiento
- Estiramiento de espalda alternando lados: 50 segundos
- Estiramiento de paloma alterno: 50 segundos
- Postura del niño: 50 segundos
- Postura de la cobra: 50 segundos
- Perro boca abajo: 50 segundos
Siguiendo este circuito completo, tu cuerpo se fortalecerá y tu espalda y core estarán mejor preparados para cualquier actividad diaria, mejorando la movilidad y reduciendo el riesgo de lesiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario