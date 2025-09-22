 La rutina de movilidad para la espalda que ayuda a fortalecer y estirar

Para quienes van al gimnasio y sienten molestias en la espalda o el core, esta práctica resulta ideal; y si tu actividad física es escasa, puede ser el punto de partida perfecto. Aunque la rutina sea más suave que un circuito de fuerza, siempre conviene calentar antes para preparar los músculos y evitar lesiones. Dedicar unos minutos a estiramientos dinámicos antes de empezar puede marcar la diferencia en la eficacia y seguridad de la sesión.