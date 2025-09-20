El mejor método para adelgazar: cuál es el ejercicio más efectivo para perder peso
Además de realizar actividad física, tener una dieta rica en frutas, verduras y proteínas es clave para obtener resultados rápidos. Los detalles en la nota.
El mundo fitness está compuesto por un amplio abanico de ejercicios que mejoran la salud de cualquier individuo, siendo fundamentales en estos tiempos donde el sedentarismo y la obesidad ganan terreno en el mundo. Lo cierto es que el sobrepeso conduce a graves problemas de salud, motivo por el cual es clave combatirla con los entrenamientos correctos.
Sam Quinn, entrenador de Nuffield Health, señala que la mejor forma de perder peso es combinando una alimentación equilibrada, ejercicio regular y dormir alrededor de ocho horas diarias, generando un déficit calórico moderado y progresivo. Si bien existen diferentes alternativas, la mejor opción para Quinn es mantener un déficit diario de 500 calorías.
El ejercicio más efectivo para perder peso
No hay un ejercicio que funcione igual para todos, motivo por el cual lo esencial es elegir una actividad que motive y se ajuste a los gustos y capacidades de cada individuo. Caminar, nadar, correr, andar en bicicleta, hacer HIIT o levantar pesas son opciones implementadas, aunque cada una contribuye diferentes beneficios.
- Caminar rápido alrededor de 3.500 pasos (aprox. 35 minutos) es sencillo y cuida las articulaciones.
- Correr 4 kilómetros o nadar 35 largos en una piscina de 50 metros quema calorías más rápido.
- Recorrer 12 kilómetros en bicicleta consigue efectos más que positivos.
- Hacer HIIT durante 25 minutos es muy efectivo, pero requiere experiencia.
- Una hora de entrenamiento con pesas no solo quema calorías, sino que también construye músculo, aumentando el gasto energético incluso en reposo.
La clave para adelgazar está en la constancia: mantener una alimentación equilibrada, moverse regularmente y respetar las horas de descanso. Estos pasos conducen a un estilo de vida sano y sin problemas, prologando la calidad de vida y reduciendo la aparición de enfermedades.
