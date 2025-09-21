MinutoUno

La rutina de ejercicios para fortalecer piernas y glúteos

Estos movimientos se pueden realizar en cualquier hogar y sin necesidad de recurrir a profesionales. Conocé todos los detalles en la nota.

Estos son los mejores ejercicios para fortalecer piernas y glúteos desde el hogar. 

El entrenamiento casero ganó terreno durante el último tiempo, más precisamente desde la aparición del Covid-19. Al estar cerrado los centros de entrenamiento, muchos atletas comenzaron a entrenar en sus hogares con el objetivo de no perder la forma física. Por este motivo, emergieron diferentes ejercicios que se pueden realizar sin recurrir a profesionales.

Estar en forma no solo es un aspecto valioso para la estética, sino que también contribuye a un mejor estilo de vida. Mantener una vida activa reduce la probabilidad de contraer enfermedades y mejora notablemente la salud, promoviendo una larga vida.

Cómo fortalecer los glúteos y piernas en casa

La sentadilla es un gran movimiento para fortalecer los glúteos.

Se aconseja realizar entre dos y tres sesiones semanales de gran intensidad y complementar con hábitos saludables, como caminar, descansar 8 horas diarias y llevar un dieta rica en frutas, verduras y proteínas magras.

  • Las sentadillas fortalecen los glúteos al bajar con la espalda recta y las rodillas en 90 grados.
  • Las zancadas alternas trabajan la zona al dar un paso hacia adelante y flexionar la rodilla trasera.
  • El puente de glúteo activa los músculos al elevar la pelvis desde el suelo, con la opción de hacerlo con una sola pierna.
  • El peso muerto potencia glúteos e isquiotibiales al inclinar el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta.
  • La zancada lateral añade intensidad al glúteo con el desplazamiento hacia un costado.
  • El step-up alterno mejora la fuerza al subir y bajar de una superficie elevada con ambas piernas de forma alternada.
  • El frog pump aísla los glúteos al juntar las plantas de los pies y elevar la cadera con las rodillas abiertas.
  • Las patadas de glúteo en cuadrupedia trabaja cada pierna por separado levantándola hacia atrás.
  • La abducción lateral tumbada fortalece los glúteos al elevar la pierna superior sin perder la estabilidad del cuerpo.
  • La patada de abductores tumbada estimula la pierna inferior al elevarla mientras la superior sirve de apoyo.

