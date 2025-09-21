La rutina de ejercicios para fortalecer piernas y glúteos
Estos movimientos se pueden realizar en cualquier hogar y sin necesidad de recurrir a profesionales. Conocé todos los detalles en la nota.
El entrenamiento casero ganó terreno durante el último tiempo, más precisamente desde la aparición del Covid-19. Al estar cerrado los centros de entrenamiento, muchos atletas comenzaron a entrenar en sus hogares con el objetivo de no perder la forma física. Por este motivo, emergieron diferentes ejercicios que se pueden realizar sin recurrir a profesionales.
Estar en forma no solo es un aspecto valioso para la estética, sino que también contribuye a un mejor estilo de vida. Mantener una vida activa reduce la probabilidad de contraer enfermedades y mejora notablemente la salud, promoviendo una larga vida.
Cómo fortalecer los glúteos y piernas en casa
Se aconseja realizar entre dos y tres sesiones semanales de gran intensidad y complementar con hábitos saludables, como caminar, descansar 8 horas diarias y llevar un dieta rica en frutas, verduras y proteínas magras.
- Las sentadillas fortalecen los glúteos al bajar con la espalda recta y las rodillas en 90 grados.
- Las zancadas alternas trabajan la zona al dar un paso hacia adelante y flexionar la rodilla trasera.
- El puente de glúteo activa los músculos al elevar la pelvis desde el suelo, con la opción de hacerlo con una sola pierna.
- El peso muerto potencia glúteos e isquiotibiales al inclinar el torso hacia adelante manteniendo la espalda recta.
- La zancada lateral añade intensidad al glúteo con el desplazamiento hacia un costado.
- El step-up alterno mejora la fuerza al subir y bajar de una superficie elevada con ambas piernas de forma alternada.
- El frog pump aísla los glúteos al juntar las plantas de los pies y elevar la cadera con las rodillas abiertas.
- Las patadas de glúteo en cuadrupedia trabaja cada pierna por separado levantándola hacia atrás.
- La abducción lateral tumbada fortalece los glúteos al elevar la pierna superior sin perder la estabilidad del cuerpo.
- La patada de abductores tumbada estimula la pierna inferior al elevarla mientras la superior sirve de apoyo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario