Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio

También podés hacer estiramientos de cuello y brazos en tu lugar: agarrá la nuca con ambas manos y hacé círculos lentos con la cabeza, y luego sujetá la cintura y girá el tronco suavemente hacia un lado y luego hacia el otro.

Levantate al menos una vez cada hora: Estar sentado durante largos períodos puede afectar negativamente la salud cardiovascular, metabólica y muscular, y no se compensa con un único entrenamiento después. Interrumpir el sedentarismo cada 45 a 60 minutos, aunque sea con un par de minutos de caminata, estiramientos o cambios de postura, mejora la circulación y la concentración.

Incluso ráfagas cortas de actividad vigorosa de uno o dos minutos pueden reforzar la salud cardiovascular, reducir riesgos y simular los beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad.

Sumá todos los pasos que puedas durante el día: Incorporar más actividad física cotidiana es clave para mantenerte saludable. Si podés, caminá al trabajo, o al menos unas cuadras cuando vayas o vuelvas del transporte público.

No hace falta planear entrenamientos largos, lo importante es que estas caminatas se vuelvan parte natural de tu rutina. Subir escaleras, llevar compras o ropa de un piso a otro, o buscar cualquier excusa para moverte ayuda a que tu vida sea más activa sin necesidad de entrenamientos intensos. Cuanto más camines y te muevas, mejor será tu salud general, y con el tiempo estos hábitos se incorporan de manera sencilla al día a día.