MinutoUno

Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio

Lifestyle

Con esta rutina de ejercicios simples, podés dejar atrás el sedentarismo, perfecta para quienes no tienen tiempo o no pueden ir al gimnasio.

 Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio. Mejorara tu salud. 

 Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio. Mejorara tu salud. 

Este truco casero de ejercicios simples permite mantenerse activo y cuidar la salud sin necesidad de gimnasio ni equipo especial. Se pueden hacer en cualquier momento del día, en casa o en el trabajo, y complementarlas con 30 minutos de caminata diaria potencia sus beneficios.

La clave es ser constante e incorporar pequeños descansos activos de 2 a 10 minutos, como caminatas cortas o mini circuitos, para evitar el sedentarismo y mejorar el bienestar general.

Ejercicios para hacer en casa

  • Estirate aunque estés sentado: Aunque pases muchas horas en la oficina o frente a la computadora, siempre podés sumar estiramientos simples para mantener tu cuerpo activo. Movimientos como rotar los hombros, estirar el cuello, las muñecas y las manos o incluso hacer una micro-meditación ayudan a despejar el cuerpo y la mente.

Una opción especialmente efectiva es el soleus push-up, un levantamiento de talones sentado que potencia el metabolismo y puede mejorar el nivel de azúcar en sangre en más del 50%, según estudios recientes.

Embed - Soleus Push-Up - Physical Therapy Tip

También podés hacer estiramientos de cuello y brazos en tu lugar: agarrá la nuca con ambas manos y hacé círculos lentos con la cabeza, y luego sujetá la cintura y girá el tronco suavemente hacia un lado y luego hacia el otro.

  • Levantate al menos una vez cada hora: Estar sentado durante largos períodos puede afectar negativamente la salud cardiovascular, metabólica y muscular, y no se compensa con un único entrenamiento después. Interrumpir el sedentarismo cada 45 a 60 minutos, aunque sea con un par de minutos de caminata, estiramientos o cambios de postura, mejora la circulación y la concentración.

Incluso ráfagas cortas de actividad vigorosa de uno o dos minutos pueden reforzar la salud cardiovascular, reducir riesgos y simular los beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad.

  • Sumá todos los pasos que puedas durante el día: Incorporar más actividad física cotidiana es clave para mantenerte saludable. Si podés, caminá al trabajo, o al menos unas cuadras cuando vayas o vuelvas del transporte público.

No hace falta planear entrenamientos largos, lo importante es que estas caminatas se vuelvan parte natural de tu rutina. Subir escaleras, llevar compras o ropa de un piso a otro, o buscar cualquier excusa para moverte ayuda a que tu vida sea más activa sin necesidad de entrenamientos intensos. Cuanto más camines y te muevas, mejor será tu salud general, y con el tiempo estos hábitos se incorporan de manera sencilla al día a día.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas