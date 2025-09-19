Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio
Con esta rutina de ejercicios simples, podés dejar atrás el sedentarismo, perfecta para quienes no tienen tiempo o no pueden ir al gimnasio.
Este truco casero de ejercicios simples permite mantenerse activo y cuidar la salud sin necesidad de gimnasio ni equipo especial. Se pueden hacer en cualquier momento del día, en casa o en el trabajo, y complementarlas con 30 minutos de caminata diaria potencia sus beneficios.
La clave es ser constante e incorporar pequeños descansos activos de 2 a 10 minutos, como caminatas cortas o mini circuitos, para evitar el sedentarismo y mejorar el bienestar general.
Ejercicios para hacer en casa
- Estirate aunque estés sentado: Aunque pases muchas horas en la oficina o frente a la computadora, siempre podés sumar estiramientos simples para mantener tu cuerpo activo. Movimientos como rotar los hombros, estirar el cuello, las muñecas y las manos o incluso hacer una micro-meditación ayudan a despejar el cuerpo y la mente.
Una opción especialmente efectiva es el soleus push-up, un levantamiento de talones sentado que potencia el metabolismo y puede mejorar el nivel de azúcar en sangre en más del 50%, según estudios recientes.
También podés hacer estiramientos de cuello y brazos en tu lugar: agarrá la nuca con ambas manos y hacé círculos lentos con la cabeza, y luego sujetá la cintura y girá el tronco suavemente hacia un lado y luego hacia el otro.
- Levantate al menos una vez cada hora: Estar sentado durante largos períodos puede afectar negativamente la salud cardiovascular, metabólica y muscular, y no se compensa con un único entrenamiento después. Interrumpir el sedentarismo cada 45 a 60 minutos, aunque sea con un par de minutos de caminata, estiramientos o cambios de postura, mejora la circulación y la concentración.
Incluso ráfagas cortas de actividad vigorosa de uno o dos minutos pueden reforzar la salud cardiovascular, reducir riesgos y simular los beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad.
- Sumá todos los pasos que puedas durante el día: Incorporar más actividad física cotidiana es clave para mantenerte saludable. Si podés, caminá al trabajo, o al menos unas cuadras cuando vayas o vuelvas del transporte público.
No hace falta planear entrenamientos largos, lo importante es que estas caminatas se vuelvan parte natural de tu rutina. Subir escaleras, llevar compras o ropa de un piso a otro, o buscar cualquier excusa para moverte ayuda a que tu vida sea más activa sin necesidad de entrenamientos intensos. Cuanto más camines y te muevas, mejor será tu salud general, y con el tiempo estos hábitos se incorporan de manera sencilla al día a día.
