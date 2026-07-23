La solución definitiva para recuperar los chats perdidos en WhatsApp: cómo hacerlo
El proceso es simple, rápido y se puede llevar adelante en dispositivos móviles Android e iOS. Los detalles en la nota.
Perder conversaciones de WhatsApp puede generar un fuerte dolor de cabeza, especialmente cuando se trata de mensajes personales, archivos o información de trabajo. Por eso, contar con una copia de seguridad actualizada es fundamental para recuperar los datos en caso de cambiar de teléfono o borrar un chat por error.
La forma de restaurar las conversaciones depende del sistema operativo que utilice cada usuario. Tanto en Android como en iOS existen herramientas para recuperar el historial, siempre que se cumplan algunos requisitos relacionados con las copias guardadas y el almacenamiento disponible.
Cómo recuperar los chats de WhatsApp en Android e iOS
En Android, lo primero es revisar si existe un respaldo guardado en la cuenta de Google. Para hacerlo, se debe ingresar a Google One y buscar la copia de WhatsApp dentro del apartado de almacenamiento.
Si está disponible, hay que eliminar la aplicación, volver a instalarla, ingresar con el mismo número y cuenta de Google y seleccionar la opción de recuperar las conversaciones.
En iOS, el proceso funciona a través de iCloud. Desde la configuración de WhatsApp se puede consultar la fecha del último respaldo. Luego, al reinstalar la aplicación desde la App Store, se debe validar el número de teléfono y el Apple ID para restaurar el historial guardado.
Si no existe una copia en la nube, WhatsApp permite pasar los chats directamente de un celular a otro. Para realizarlo, ambos equipos deben estar cerca, conectados a la misma red Wi-Fi y seguir los pasos que indica la aplicación.
Es importante señalar que solo se pueden recuperar conversaciones incluidas en la última copia de seguridad. Por eso, antes de comenzar conviene revisar la fecha del respaldo, confirmar que la cuenta utilizada sea la misma y asegurarse de contar con espacio suficiente tanto en el teléfono como en la nube.
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