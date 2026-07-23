La solución definitiva para recuperar los chats perdidos en WhatsApp: cómo hacerlo

Si no existe una copia en la nube, WhatsApp permite pasar los chats directamente de un celular a otro. Para realizarlo, ambos equipos deben estar cerca, conectados a la misma red Wi-Fi y seguir los pasos que indica la aplicación.

Es importante señalar que solo se pueden recuperar conversaciones incluidas en la última copia de seguridad. Por eso, antes de comenzar conviene revisar la fecha del respaldo, confirmar que la cuenta utilizada sea la misma y asegurarse de contar con espacio suficiente tanto en el teléfono como en la nube.