Turismo en Uruguay: el pueblo de pocos habitantes ideal para una escapada exclusiva
Este rincón de Uruguay sorprende por sus paisajes, su calma y su identidad local, convirtiéndose en una alternativa ideal para disfrutar del turismo cerca de Montevideo.
Si estás buscando una propuesta diferente de turismo en Uruguay, existe un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes que conquista a quienes desean descansar, rodearse de naturaleza y alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.
Situado a unos 200 kilómetros de Montevideo, este rincón del departamento de Rocha demuestra que no hace falta ser un destino masivo para ofrecer una experiencia inolvidable. La tranquilidad, los paisajes naturales y una marcada identidad local lo convierten en una escapada ideal para quienes quieren desconectarse por completo y disfrutar de un ambiente auténtico.
Además de su entorno, este pequeño poblado invita a los visitantes a participar de distintas actividades y celebraciones tradicionales que permiten conocer de cerca las costumbres, la cultura y el estilo de vida de la comunidad, convirtiéndolo en una excelente alternativa de turismo en Uruguay.
Qué se pueden hacer en 19 de abril
El pueblo 19 de Abril, ubicado en el este de Uruguay, se presenta como un destino ideal para quienes buscan una experiencia de turismo tranquila, rodeada de naturaleza y con el encanto de las pequeñas comunidades. Su ambiente relajado y la calidez de sus habitantes lo convierten en una opción perfecta para desconectarse del movimiento urbano.
Alejado del ritmo de las grandes ciudades, este lugar invita a recorrer sus calles con calma, disfrutar de largas caminatas y descubrir un paisaje que transmite tranquilidad. Además, su cercanía con el Arroyo Chafalote aporta un escenario natural único, con vistas serenas y espacios ideales para descansar al aire libre.
Aunque se trata de una localidad pequeña, cuenta con diversos atractivos para quienes llegan hasta este rincón del departamento de Rocha. En sus alrededores se destacan sitios naturales como la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, dos espacios reconocidos por sus paisajes, su riqueza ambiental y la posibilidad de observar una gran variedad de especies.
El encanto del pueblo también aparece en sus construcciones sencillas, sus caminos tranquilos y la posibilidad de vivir un ritmo diferente, más conectado con el entorno. Por eso, se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan un destino auténtico dentro del turismo en Uruguay.
La tradición y la identidad cultural tienen un lugar importante en la vida de la comunidad. Durante el año se realizan celebraciones que mantienen vivas sus costumbres, como la Fiesta Criolla en marzo, las clásicas Hogueras de San Juan en junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha en septiembre. Estos eventos permiten a los visitantes conocer de cerca las raíces y la historia de este particular destino uruguayo.
Dónde queda 19 de abril
Respecto a su localización, este destino está situado en el departamento de Rocha, una de las zonas con mayor riqueza natural y paisajística de Uruguay.
Cómo llegar a 19 de abril
Para quienes parten desde Montevideo, el recorrido es de alrededor de 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas en vehículo. La ruta más habitual consiste en tomar la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y después seguir por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto donde se encuentra la entrada al destino.
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