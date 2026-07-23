Turismo en Uruguay: el pueblo de pocos habitantes ideal para una escapada exclusiva

Aunque se trata de una localidad pequeña, cuenta con diversos atractivos para quienes llegan hasta este rincón del departamento de Rocha. En sus alrededores se destacan sitios naturales como la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, dos espacios reconocidos por sus paisajes, su riqueza ambiental y la posibilidad de observar una gran variedad de especies.

El encanto del pueblo también aparece en sus construcciones sencillas, sus caminos tranquilos y la posibilidad de vivir un ritmo diferente, más conectado con el entorno. Por eso, se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan un destino auténtico dentro del turismo en Uruguay.

La tradición y la identidad cultural tienen un lugar importante en la vida de la comunidad. Durante el año se realizan celebraciones que mantienen vivas sus costumbres, como la Fiesta Criolla en marzo, las clásicas Hogueras de San Juan en junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha en septiembre. Estos eventos permiten a los visitantes conocer de cerca las raíces y la historia de este particular destino uruguayo.

Dónde queda 19 de abril

Respecto a su localización, este destino está situado en el departamento de Rocha, una de las zonas con mayor riqueza natural y paisajística de Uruguay.

Cómo llegar a 19 de abril

Para quienes parten desde Montevideo, el recorrido es de alrededor de 200 kilómetros y demanda cerca de tres horas en vehículo. La ruta más habitual consiste en tomar la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y después seguir por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, punto donde se encuentra la entrada al destino.