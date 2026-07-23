Turismo en Mendoza: el fascinante pueblo fantasma que sorprende por su paisaje histórico y tranquilidad

El acceso se realiza por la Ruta Provincial 52, el antiguo camino que une las Termas de Villavicencio y el histórico hotel Villavicencio con la localidad de Uspallata.

Cómo llegar a las Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata

Para llegar a este destino hay que tomar la Ruta Provincial 52, el camino que une la ciudad de Mendoza con Uspallata. La ruta atraviesa las Termas de Villavicencio y el histórico hotel de la zona antes de continuar hacia el área donde se encuentran las minas, ubicadas a unos 24 kilómetros de Uspallata.