Turismo en Mendoza: el fascinante pueblo fantasma que sorprende por su paisaje histórico y tranquilidad
Este sitio cuenta con rastros de pueblos originarios, huellas de distintos períodos históricos de Mendoza y sitios paleontológicos. Qué hacer y cómo llegar.
Argentina cuenta con destinos que combinan historia, naturaleza y aventura, como las Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata, ubicadas en Mendoza. Este antiguo complejo minero comenzó a ser explotado en el siglo XVII y, durante su época de mayor actividad, fue uno de los principales centros de extracción de plata de la región.
El sitio guarda vestigios de los pueblos originarios y de diferentes etapas de la historia mendocina. Además, reúne atractivos paleontológicos. Entre sus paisajes se pueden encontrar distintas plantas y animales típicos de la zona, como guanacos, zorros, choiques y cóndores, que habitan de manera natural este ambiente cordillerano.
Qué se puede hacer en las Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata
Uno de los principales atractivos es recorrer las antiguas ruinas de las minas y conocer parte de la historia minera de Mendoza a través de sus construcciones abandonadas y sus paisajes. También pueden acercarse al monumento del Gaucho Cubillos, un lugar importante para muchos visitantes.
Además, la zona permite realizar circuitos turísticos por la Ruta Provincial 52, con paradas en lugares históricos como el monumento de Canota, las Termas de Villavicencio y el antiguo hotel Villavicencio. Otra de las excursiones más elegidas es visitar Potrerillos y su embalse, desde donde se pueden disfrutar vistas de la Cordillera de los Andes y de algunos de los principales cerros de la región.
Dónde quedan las Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata
Las Minas Jesuíticas de Paramillos de Uspallata se encuentran en el departamento de Las Heras, en plena Cordillera de los Andes, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
El acceso se realiza por la Ruta Provincial 52, el antiguo camino que une las Termas de Villavicencio y el histórico hotel Villavicencio con la localidad de Uspallata.
Cómo llegar a las Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata
Para llegar a este destino hay que tomar la Ruta Provincial 52, el camino que une la ciudad de Mendoza con Uspallata. La ruta atraviesa las Termas de Villavicencio y el histórico hotel de la zona antes de continuar hacia el área donde se encuentran las minas, ubicadas a unos 24 kilómetros de Uspallata.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario