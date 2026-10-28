La sorprendente revelación sobre las mujeres de determinados signos que podrían ser brujas y aún no lo saben
Vivir una vida cotidiana en contacto con la magia puede ser más sencillo de lo que parece.
Tal vez experimentas sueños que se hacen realidad, una intuición potente o sentís que podés detectar cuando alguien tiene malas intenciones sin ninguna evidencia aparente.
No se necesita una colección de velas, un caldero ni un mazo de cartas de tarot para establecer esa conexión especial con lo fantástico. A veces, las señales que indican esa predisposición mística están presentes en los pequeños detalles que solemos descuidar.
De acuerdo con la astrología, ciertos signos del Zodiaco poseen un vínculo único con la intuición, lo misterioso y esas energías indescriptibles que se hacen sentidas más allá de lo tangible. Cada temporada brinda una oportunidad propicia para explorar nuestra conexión con lo místico. Es en la temporada brujeril donde cinco signos brillan con luz propia podrían descubrir su verdadera esencia.
Las mujeres que podrían ser brujas
Escorpio encarna una relación innata con lo incognoscible y los secretos que se esconden tras la realidad material. Su increíble intuición y la manera inigualable de percibir engaños le permite caminar el sendero de la magia protectora y el tarot. No requieren de un simbólico caldero para materializar la brujería latente en él.
La Luna, eterna confidente nocturna, resuena en lo profundo de Cáncer, un signo ligado al ciclo lunar y sus misteriosas influencias. Sin esfuerzo, absorben la tristeza o preocupación de quienes los rodean, alineándose al compás de las poderosas percepciones y los sentimientos de los otros. La fuerza de Cáncer reside en el agua, los ciclos de la Luna y los complejos ritos de protección, donde su casa se ensalza como un refugio personal.
Piscis sortea sueños innovadores que preceden acontecimientos reales, mezclando realidades cotidianas con fascinaciones inexploradas. Ligado irracionalmente al agua, la exégesis de sus sueños y mágico equipamiento lo invisibilizan por momentos como poseedor de poder; pero pronto, Piscis descubre que su verdadero desafío radica en salvaguardar la pureza de su propia energía.
El pragmatismo imperante en Virgo conserva la hechicería del orden y del detalle. Aunque sus inclinaciones adicionales puedan sentirse contrarias al caos que predomina en lo místico, dentro de Virgo habita una bruja de lo natural que obra sus encantamientos a través del estudio de propiedades botánicas y el provecho de útiles rituales que mantienen la serenidad de su entorno.
Por último, Acuario destaca por su espíritu avant-garde indivisible del caminar alterno. Distante del apego a fórmulas aprendidas, recrean elementos astrales, beben del caudal planetario y su curiosidad mística refuerza su práctica singular. Tremendo en respuestas distintas a lo largamente oculto, es el artífice del aquiescente cambio en un mundo que, paulatinamente exige reconcebir todo.
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