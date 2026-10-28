La sorprendente revelación sobre las mujeres de determinados signos que podrían ser brujas y aún no lo saben.

Piscis sortea sueños innovadores que preceden acontecimientos reales, mezclando realidades cotidianas con fascinaciones inexploradas. Ligado irracionalmente al agua, la exégesis de sus sueños y mágico equipamiento lo invisibilizan por momentos como poseedor de poder; pero pronto, Piscis descubre que su verdadero desafío radica en salvaguardar la pureza de su propia energía.

El pragmatismo imperante en Virgo conserva la hechicería del orden y del detalle. Aunque sus inclinaciones adicionales puedan sentirse contrarias al caos que predomina en lo místico, dentro de Virgo habita una bruja de lo natural que obra sus encantamientos a través del estudio de propiedades botánicas y el provecho de útiles rituales que mantienen la serenidad de su entorno.

Por último, Acuario destaca por su espíritu avant-garde indivisible del caminar alterno. Distante del apego a fórmulas aprendidas, recrean elementos astrales, beben del caudal planetario y su curiosidad mística refuerza su práctica singular. Tremendo en respuestas distintas a lo largamente oculto, es el artífice del aquiescente cambio en un mundo que, paulatinamente exige reconcebir todo.