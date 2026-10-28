El pintoresco pueblo fundado hace 440 años que cuenta con 3.500 habitantes y una imponente laguna

Además, los turistas pueden disfrutar de las fiestas patronales que se celebran el segundo domingo de octubre en honor a la Virgen del Rosario, y degustar la deliciosa gastronomía local, que incluye platos típicos como empanadas de hojaldre y chivito asado.

Dónde queda y cómo llegar a Villa Tulumba

Villa Tulumba, con su encanto colonial, fue seleccionada como candidata para representar a Argentina en el Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional de la ONU Turismo. Esta distinción destaca su identidad como destino turístico y resalta su patrimonio cultural y natural. Ubicada a 150 kilómetros al norte de la capital cordobesa, Villa Tulumba es considerada el pueblo más antiguo de la provincia, con una fundación que se remonta a 1585.

Villa Tulumba se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En colectivo, se puede ir con Fonobus. En auto, habrá que tomar la RN 9 o elegir la ruta 60, desviando luego por la ruta 16 en Deán Funes o en San José de la Dormida.