Los signos del zodiaco más afines entre sí durante esta semana

Aries: Virgo, Sagitario y Acuario.

Tauro: Virgo, Libra y Capricornio.

Géminis: Acuario, Leo y Libra.

Cáncer: Piscis, Tauro y Escorpio.

Leo: Escorpio, Sagitario y Aries.

Virgo: Cáncer, Tauro y Acuario.

Libra: Sagitario, Acuario y Géminis.

Escorpio: Aries, Piscis y Leo.

Sagitario: Aries, Piscis y Sagitario.

Capricornio: Aries, Tauro y Libra.

Acuario: Acuario, Aries y Libra.

Piscis: Capricornio, Escorpio y Leo.

Entre las combinaciones mencionadas aparecen vínculos como Aries y Sagitario, Géminis y Libra, Cáncer y Piscis, y Tauro y Virgo, que podrían encontrar puntos de conexión durante estos días.

La astróloga también incluye afinidades entre personas del mismo signo, como ocurre con Sagitario y Acuario, que aparecen dentro de sus propias listas de compatibilidad.

Estas asociaciones no significan que las relaciones con otros signos estén destinadas a fracasar, sino que representan las combinaciones que la especialista considera más favorables dentro de su interpretación astrológica semanal.

Cómo aprovechar la compatibilidad esta semana

Según las recomendaciones de Mhoni Vidente, conocer los signos con mayor afinidad puede servir como una guía simbólica para prestar atención a los vínculos personales, mejorar la comunicación y buscar oportunidades de colaboración.

En el ámbito laboral y profesional, la astróloga aconseja aprovechar las relaciones con personas consideradas compatibles para conversar sobre proyectos, resolver diferencias o avanzar en propuestas compartidas.

La idea es que, durante estos días, algunas combinaciones podrían encontrar mayor facilidad para intercambiar opiniones y llegar a acuerdos. Sin embargo, el éxito de una sociedad o de un proyecto depende de factores concretos, como la planificación, la confianza y la capacidad de trabajo.

En cuanto al amor y las relaciones personales, las predicciones señalan que podría ser una semana favorable para fortalecer vínculos, aclarar malentendidos o conocer personas con intereses similares.

Para quienes están en pareja, la recomendación es priorizar el diálogo y aprovechar los momentos de mayor conexión emocional. En el caso de las personas solteras, las afinidades astrológicas pueden funcionar como una propuesta recreativa para explorar nuevas relaciones.

Otro de los aspectos destacados por Mhoni Vidente es el manejo de la energía personal. Dentro de sus recomendaciones astrológicas, sugiere utilizar los colores asociados con cada signo y determinados accesorios o perfumes como elementos simbólicos de protección frente a las energías negativas.

Más allá de estas creencias, mantener una comunicación respetuosa, establecer límites saludables y rodearse de personas con las que exista confianza son herramientas importantes para construir relaciones positivas.

De esta manera, las predicciones de Mhoni Vidente para octubre de 2026 ponen el foco en las conexiones entre los signos y en la posibilidad de aprovechar la semana para fortalecer amistades, vínculos amorosos y relaciones profesionales.