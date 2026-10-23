Cuáles son los signos del zodiaco que van a tener una semana con la mejor suerte
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas con mayores posibilidades de alcanzar sus metas en las próximas semanas. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que cumplirán sus sueños o tendrán suerte antes de fin de mes.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero las tendencias astrales encontraron las predicciones positivas para tres signos de acá a la llegada del undécimo mes del año.
Qué signos van a tener mucha suerte
Tauro comenzará la semana con una sensación de estabilidad y confianza que le permitirá afrontar decisiones importantes con mayor tranquilidad. Este signo de tierra podría recibir una noticia positiva relacionada con el trabajo o descubrir una oportunidad para mejorar su situación económica.
En el terreno sentimental, también se presenta un momento favorable para fortalecer una relación o recuperar la ilusión con alguien especial. Su paciencia, una de sus principales virtudes, puede empezar a dar los frutos que llevaba tiempo esperando.
Escorpio será otro de los grandes afortunados de la semana. Este signo puede experimentar un aumento de confianza y una mayor claridad para tomar decisiones. Las conversaciones pendientes podrían resolverse de manera favorable, mientras que una propuesta inesperada puede abrirle nuevas puertas profesionales. En el amor, su magnetismo estará especialmente presente y le servirá para afianzar ese vínculo tan especial.
Libra completa la lista de los signos con mejores perspectivas para comenzar la semana. Después de varias jornadas dedicadas a reflexionar sobre sus prioridades, puede encontrar respuestas que le permitan avanzar con más seguridad. Su capacidad para relacionarse con los demás favorecerá los encuentros, las negociaciones y las oportunidades laborales. Además, el amor podría darle una agradable sorpresa, especialmente si está dispuesto a expresar sus sentimientos sin preocuparse tanto por la reacción de la otra persona.
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