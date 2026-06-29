Paro de colectivos total de la UTA por falta de pago de aguinaldo: cuándo empieza y qué líneas afecta

Ante esta situación, desde la junta ejecutiva de la UTA fueron tajantes y emitieron una dura advertencia: "El aguinaldo es un derecho de los trabajadores y no vamos a permitir que se use como variable de ajuste".

Cabe destacar que los salarios mensuales lograron abonarse en los últimos días gracias a un gran adelanto de fondos por parte de la Municipalidad de Córdoba, según confirmó el secretario adjunto Pablo Farías. Sin embargo, este salvataje económico no resultó suficiente para garantizar el pago del aguinaldo, por lo que se esperan horas claves de negociación para evitar la paralización total del servicio.