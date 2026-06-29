Paro de colectivos total de la UTA por falta de pago de aguinaldo: cuándo empieza y qué líneas afecta
La UTA advirtió sobre un inminente paro de colectivos en Córdoba si las empresas no depositan el medio aguinaldo. Conocé cuándo inicia y a quiénes afecta.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba anunció el estado de alerta por la falta de pago del Sueldo Anual Complementario. Si las empresas no cumplen con esta obligación salarial, habrá un paro de colectivos total en la ciudad que dejará sin servicio a miles de usuarios diarios.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional
Cuándo empieza el paro de colectivos y qué líneas afecta
A través de un comunicado oficial, la conducción del gremio liderada por Carla Esteban confirmó que la medida de fuerza extrema comenzaría a las 0 horas del miércoles 1 de julio de 2026. El conflicto impacta de lleno en el transporte de pasajeros, ya que el cese de actividades afectará a todas las empresas prestatarias del servicio urbano en la capital cordobesa.
El reclamo por la falta de pago y las cuotas
La decisión gremial responde a una presentación de la cámara empresaria Fetap ante el Ministerio de Trabajo. En dicha instancia, las autoridades manifestaron su imposibilidad de pagar el SAC en tiempo y forma antes de su vencimiento estipulado para este 30 de junio. La controvertida propuesta inicial del sector empresario era fraccionar el pago del medio aguinaldo en seis cuotas, algo que fue rechazado de plano por los representantes de los choferes.
Ante esta situación, desde la junta ejecutiva de la UTA fueron tajantes y emitieron una dura advertencia: "El aguinaldo es un derecho de los trabajadores y no vamos a permitir que se use como variable de ajuste".
Cabe destacar que los salarios mensuales lograron abonarse en los últimos días gracias a un gran adelanto de fondos por parte de la Municipalidad de Córdoba, según confirmó el secretario adjunto Pablo Farías. Sin embargo, este salvataje económico no resultó suficiente para garantizar el pago del aguinaldo, por lo que se esperan horas claves de negociación para evitar la paralización total del servicio.
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