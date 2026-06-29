El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional

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Las nueve necesidades de la Constitución Nacional

Desde las entidades gremiales destacaron que este logro reivindica el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicaron, este monto garantiza la cobertura de las nueve necesidades básicas de un trabajador sin carga de familia: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Finalmente, los sindicalistas remarcaron la importancia de la unidad tras la contundente huelga nacional del pasado 27 de mayo, ratificando su compromiso de lucha frente al complejo contexto económico y la avanzada de la reforma laboral.