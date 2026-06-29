El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional
El gremio de aceiteros cerró históricas paritarias salarial. Enterate cómo serán los aumentos y el impacto retroactivo para los trabajadores.
Tras intensas negociaciones, los representantes gremiales del sector de aceiteros lograron un acuerdo determinante en paritarias. Con esta firma oficial, el salario inicial para la categoría de peón alcanzará una cifra récord a partir de este mes, sentando un gran precedente salarial para el resto de los trabajadores.
Los detalles del nuevo Salario y las escalas
El pacto alcanzado por la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) con las cámaras empresariales estipula que el sueldo base se elevará a $2.578.400 desde el 1° de julio de 2026. Además, se fijó un segundo incremento programado que llevará esa suma a $2.719.040 a partir del 1° de septiembre.
Por otro lado, las partes acordaron el pago de una suma retroactiva correspondiente a los meses de mayo y junio. Esta importante compensación económica se abonará de manera conjunta con la liquidación de los haberes de junio de 2026.
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Las nueve necesidades de la Constitución Nacional
Desde las entidades gremiales destacaron que este logro reivindica el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicaron, este monto garantiza la cobertura de las nueve necesidades básicas de un trabajador sin carga de familia: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Finalmente, los sindicalistas remarcaron la importancia de la unidad tras la contundente huelga nacional del pasado 27 de mayo, ratificando su compromiso de lucha frente al complejo contexto económico y la avanzada de la reforma laboral.
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