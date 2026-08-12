Las claves de entrenamiento y rutina diaria que reduce el riesgo de ELA

Dentro del grupo de 277.620 personas con cronotipo matutino, 350 fueron diagnosticadas con ELA. En tanto, entre los 166.361 participantes de cronotipo vespertino, se registraron 237 casos.

Después de contemplar factores como la edad, el sexo y el índice de masa corporal (IMC), los resultados indicaron que quienes tenían hábitos más vinculados con levantarse temprano presentaban un 20% menos de riesgo de ELA que quienes tendían a mantenerse activos durante la noche. Estos resultados suman información sobre el posible vínculo entre el sueño, los hábitos cotidianos y la salud.

Actividad física y gasto energético

La actividad física fue evaluada a través de los equivalentes metabólicos (MET), una medida utilizada para estimar el gasto de energía durante diferentes actividades. Los datos obtenidos sugieren que mantener determinados hábitos de sueño junto con una rutina de ejercicio regular podría estar asociado a una menor probabilidad de desarrollar ELA.

Sin embargo, los investigadores advierten que todavía se necesitan nuevos estudios para comprobar esta relación y determinar qué mecanismos podrían explicar el vínculo con la salud.