Javier Milei ya eliminó la universalidad de la salud pública: qué proponía en campaña para su privatización

La propuesta de Milei era pasar a un sistema de vouchers, es decir que ya no existan más hospitales públicos, se deje de financiar el sistema y en todo caso que se subsidie la demanda por medio de la entrega de vouchers "para que cada argentino tenga libertad de elegir dónde se atiende, sin tener que preocuparse por el costo". En definitiva lo que propone es que los privados (los que acepten los vouchers porque no todos lo harán) se pongan a competir por la captación de estos vouchers. Todos los especialistas coinciden en señalar que esta avidez por captar estos vouchers genera prestaciones a la baja para poder ser más competitivos y así se pauperiza, aún más, los servicios que prestan al intentar bajar de cualquier manera sus costos y se consagra la desigualdad entre los sectores más pudientes y más postergados de la sociedad.

A fines de mayo pasado Milei anticipó un plan para privatizar los servicios de seguros que hoy están en manos del Estado. El objetivo, aseguró, es reducir la presencia del Estado en áreas donde hoy actúa como prestador de última instancia. Como era de esperar, el proyecto está en manos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.

Según Milei, el Estado funciona hoy como asegurador de última instancia en tres áreas clave: la vejez (mediante el sistema jubilatorio), la enfermedad (a través de la salud pública) y la estabilidad financiera (con el Banco Central como prestamista de última instancia). Y apunta a transferir esas funciones al sector privado.

"Si desarrollamos un mercado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado participe en esas áreas desaparece por completo", dijo el mandatario libertario en su presentación en el Latam Economic Forum. Milei entiende que si el mercado privado puede ofrecer seguros competitivos en salud, jubilación y estabilidad financiera, el Estado debería retirarse de esos sectores para reducir su tamaño y el gasto público.

El oficialismo prevé una implementación progresiva de esta plan. "Estos cambios, como los mercados no son completos ni profundos, esas transiciones no se pueden hacer de manera instantánea", sostuvo el mandatario. El proceso será gradual. Se irá ordenando y configurando el nuevo esquema hasta alcanzar el modelo ideal que proyecta Sturzenegger. La transición ordenada busca evitar shocks en sectores sensibles como la salud y las jubilaciones, donde millones de argentinos dependen hoy de la prestación estatal.

En el caso de Salud, ya comenzó hoy con la eliminación de la universalidad en su acceso.