Las claves de entrenamiento y rutina diaria que reduce el riesgo de ELA

ELA

Aunque los datos aportan información relevante en materia de salud, los investigadores aclararon que se trata de una asociación estadística y no de una relación directa de causa y efecto.

Actividad física y gasto energético

En el estudio, la actividad física fue evaluada a través de los llamados equivalentes metabólicos (MET), una medida que permite estimar el gasto energético según la intensidad del movimiento. Este indicador ayuda a comparar cuánto esfuerzo demanda cada actividad y cuánto impacto puede tener en la salud general.

A partir de estos datos, los investigadores observaron una posible conexión entre ciertos patrones de sueño, la práctica de ejercicio regular y una menor probabilidad de desarrollar esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Sin embargo, remarcaron que todavía se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y entender con precisión los mecanismos biológicos que podrían estar detrás de esta asociación.