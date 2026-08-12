Salud: más de 2,2 millones de personas perdieron su cobertura médica desde 2023 y se tensa el sistema público

Así lo dejó en evidencia los datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) analizados por el Instituto Argentina Grande que advirtió además que este fenómeno golpea con especial dureza a los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Casi la mitad de ellos (49,9%) ya depende exclusivamente del sistema público de salud. Son 438.790 jóvenes más que a fines de 2023 y qie a causa de la precarización laboral y el encarecimiento de la salud privada, perdieron la cobertura médica con la que contaban antes del inicio del gobierno de Milei.