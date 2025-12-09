Las ofertas disponibles para comprar ropa de verano a buen precio: dónde conseguirlas

Los valores de referencia incluyen:

Remeras desde $19.000

Tops desde $24.999

Blusas y shorts desde $30.999

Polleras desde $39.999

Prendas premium (camisas, pantalones y vestidos) desde $45.999

El impacto en el mercado textil y la competencia

La decisión de Coto de vender H&M se da en plena apertura de importaciones, un contexto que reconfiguró el panorama de la industria textil argentina. La llegada de nuevas marcas con precios más accesibles obliga a los fabricantes locales a replantear estrategias de costos y oferta, generando tensiones en un sector históricamente protegido.

En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente: consumidores celebraron la posibilidad de acceder a indumentaria importada a precios competitivos, mientras que especialistas del sector destacaron que la movida podría modificar la dinámica del mercado en los próximos meses.

Aunque por ahora la colección se ofrece solo en formato físico y únicamente en las seis sucursales mencionadas, la expectativa es alta. La iniciativa podría extenderse a otras tiendas si la demanda continúa creciendo, consolidando un cambio significativo en la relación entre supermercados, moda e importaciones.