Las ofertas disponibles para comprar ropa de verano a buen precio: dónde conseguirlas
Una reconocida marca internacional desembarcó en una cadena de supermercados argentina y puso a disposición una colección completa de verano.
La llegada de nuevas opciones de indumentaria importada sigue marcando el pulso del consumo en un contexto donde las marcas internacionales ganan espacio en las góndolas de los supermercados. La apuesta sorprende por el volumen, por la selección de prendas y por la estrategia comercial, que apunta directamente a competir con los valores de la indumentaria nacional.
Por ahora se trata de una primera etapa de lanzamiento concentrada en puntos clave del AMBA y de la costa, donde los consumidores ya comenzaron a encontrar remeras, tops, vestidos y otros básicos de temporada. La novedad generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente entre influencers de moda y ahorro, que destacaron la posibilidad de acceder a prendas importadas de una marca global sin necesidad de viajar ni recurrir a outlets itinerantes.
Sucursales con la colección de H&M y los precios iniciales
La cadena de supermercados Coto sorprendió al incorporar a su oferta indumentaria de H&M, una de las firmas de fast fashion más populares a nivel mundial. Se trata de un movimiento inédito en el país, ya que es la primera vez que un supermercado argentino comercializa prendas de la marca sueca dentro de sus locales.
En esta etapa inicial, la colección de verano está disponible en seis sucursales estratégicamente distribuidas:
-
Abasto
-
Nordelta
-
Tortugas
-
Moreno
-
Ciudadela
-
Mar del Plata
Los precios de lanzamiento buscan posicionarse como una alternativa competitiva frente a las marcas locales. Sin embargo, la cartelería aclara que estas prendas están “exentas de otras ofertas”, por lo que no participan de promociones generales de la cadena.
Los valores de referencia incluyen:
-
Remeras desde $19.000
-
Tops desde $24.999
-
Blusas y shorts desde $30.999
-
Polleras desde $39.999
-
Prendas premium (camisas, pantalones y vestidos) desde $45.999
El impacto en el mercado textil y la competencia
La decisión de Coto de vender H&M se da en plena apertura de importaciones, un contexto que reconfiguró el panorama de la industria textil argentina. La llegada de nuevas marcas con precios más accesibles obliga a los fabricantes locales a replantear estrategias de costos y oferta, generando tensiones en un sector históricamente protegido.
En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente: consumidores celebraron la posibilidad de acceder a indumentaria importada a precios competitivos, mientras que especialistas del sector destacaron que la movida podría modificar la dinámica del mercado en los próximos meses.
Aunque por ahora la colección se ofrece solo en formato físico y únicamente en las seis sucursales mencionadas, la expectativa es alta. La iniciativa podría extenderse a otras tiendas si la demanda continúa creciendo, consolidando un cambio significativo en la relación entre supermercados, moda e importaciones.
