Las promociones en supermercados que estarán vigentes hasta el 31 de mayo

Además, remarcaron que uno de los fenómenos más llamativos fue la incorporación de nuevos clientes particulares que antes no compraban en este tipo de comercios.

Cómo funciona el Black Mayorista

El Black Mayorista funciona mediante promociones especiales aplicadas en supermercados mayoristas, distribuidores y autoservicios adheridos de todo el país.

Cada empresa define cuáles son los productos incluidos y los porcentajes de descuento disponibles, aunque la mayoría concentra las promociones en productos de alta rotación y consumo diario. Entre las cadenas que participan aparecen supermercados muy conocidos como Makro, Vital, Maxiofertas, Nini y Yaguar, entre otros.

Las ofertas pueden encontrarse tanto en locales físicos como en plataformas online habilitadas especialmente para el evento.

Uno de los objetivos principales de esta campaña es fortalecer el consumo en comercios de cercanía, como almacenes, kioscos, supermercados barriales y perfumerías, que suelen abastecerse a través de los canales mayoristas.

Desde el sector explicaron que el contexto económico actual llevó a muchas personas a modificar sus hábitos de compra y priorizar promociones, descuentos y formatos de ahorro más convenientes.

Por eso, eventos como el Black Mayorista ganaron cada vez más relevancia dentro del consumo cotidiano.

Además de las rebajas directas, algunos supermercados también ofrecen beneficios adicionales mediante billeteras virtuales, promociones bancarias y financiación en cuotas para determinados productos.

La extensión de las promociones hasta el 31 de mayo busca sostener el movimiento comercial durante las últimas semanas del mes y continuar incentivando las compras tanto de comerciantes como de consumidores particulares.