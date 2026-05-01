El banco del gobierno de Axel Kicillof activó un ahorro en Cuenta DNI para mayo

Comercios de cercanía: De lunes a viernes se ofrece un 20% de descuento con un tope semanal de $5.000. Si se alcanza ese límite, el ahorro mensual en rubros clave como alimentos y carnicerías llega a $20.000.

Ferias, mercados y universidades: Con un 40% de rebaja todos los días, el tope es de $6.000 por semana. El usuario puede ahorrar hasta $24.000 al mes en las ferias bonaerenses. Este mismo esquema aplica para los comercios ubicados en universidades de la provincia, sumando la posibilidad de ahorrar otros $24.000.

Gastronomía y FULL YPF: Los sábados y domingos el descuento es del 25%, con un tope de $8.000 semanales. Como mayo tiene cinco fines de semana, el ahorro mensual puede trepar hasta los $40.000. Esto aplica de igual forma para los locales YPF Full (no incluye la carga de combustible) sumando otros $40.000.