Las primeras ciudades en caer por una hipotética Tercera Guerra Mundial, según la IA

Moscú

Según el análisis de la inteligencia artificial, la ciudad presenta debilidades clave: una fuerte centralización del poder que podría ralentizar la reacción ante un ataque, riesgos elevados de ciberataques sobre bancos y telecomunicaciones, defensas antimisiles con límites frente a armamento hipersónico y una alta dependencia energética, especialmente crítica durante el invierno.

Beijing, el corazón político y militar de China

Aunque China es una de las principales potencias militares del planeta, su capital también figura como objetivo estratégico. Beijing concentra al Partido Comunista Chino y al comando central del Ejército Popular de Liberación, responsables de la toma de decisiones en materia de defensa. Si bien el país avanzó en sistemas antimisiles, la inteligencia artificial advierte que la ciudad sigue expuesta ante ataques masivos o hipersónicos.

Además, el frente digital suma riesgos: un ciberataque podría impactar en el control social, el transporte y los servicios básicos como agua y energía.