MinutoUno

Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio

Lifestyle

Una serie de ejercicios fáciles y rápidos rompe el sedentarismo y se adapta a cualquier agenda: perfectos si no llegás al gym o entrenás en casa tranquilo.

Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio. Lo ideal para la salud

Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio. Lo ideal para la salud

Mantenerse activo es clave para cuidar la salud, pero no siempre hay tiempo ni presupuesto para ir al gimnasio o sumarse a una actividad física formal. Frente a ese escenario, especialistas en entrenamiento coinciden en que existen ejercicios simples, sin costo y de corta duración, que pueden incorporarse todos los días y sostenerse en el tiempo como una rutina básica.

Estos movimientos se adaptan fácilmente a la vida cotidiana y pueden hacerse tanto en casa como en el trabajo. Son opciones prácticas para mover el cuerpo, cortar con el sedentarismo y reducir el riesgo de problemas de salud asociados a la inactividad.

Si a esta rutina se le suma una caminata diaria de al menos 30 minutos, los beneficios se potencian. La entrenadora personal Tara De Leon y la fisioterapeuta Lori Diamos, fundadora de PT Pearls, compartieron con Real Simple una serie de ejercicios accesibles para sumar al día a día.

ejercicios después de los 50

Aunque no se pueda ir al gimnasio, sí es posible hacer lugar para lo que De Leon define como “colaciones de ejercicio”: breves pausas activas que duran entre dos y diez minutos.

Pueden ser desde una caminata de cinco minutos después de comer hasta un mini circuito con pesas durante un descanso. Pequeños gestos que, repetidos a diario, marcan la diferencia.

Ejercicios para hacer en casa

  • Estiramientos en la silla: Aunque estés sentado, podés mover el cuerpo. Hacé rotaciones suaves de hombros, cuello y muñecas para aflojar tensiones. Sumá levantamientos de talones con los pies apoyados en el piso: activan las piernas y ayudan a despertar el metabolismo. Todo sin levantarte del lugar.
  • Levantate una vez por hora: Cortar el tiempo sentado es clave. Cada 45 o 60 minutos, parate un rato, caminá un poco, estirá brazos y espalda o cambiá de postura. Con solo unos minutos ya mejora la circulación y bajás el impacto negativo del sedentarismo.
  • Caminá todo lo que puedas_ Sumá pasos donde se pueda: bajarte una parada antes, ir caminando a hacer un trámite o subir escaleras. No hace falta salir a entrenar; la idea es incorporar movimiento a la rutina diaria hasta que se vuelva algo natural.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas