Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio

Mantenerse activo es clave para cuidar la salud, pero no siempre hay tiempo ni presupuesto para ir al gimnasio o sumarse a una actividad física formal. Frente a ese escenario, especialistas en entrenamiento coinciden en que existen ejercicios simples, sin costo y de corta duración, que pueden incorporarse todos los días y sostenerse en el tiempo como una rutina básica.