Los tres ejercicios para mantenerte activo si no vas al gimnasio
Una serie de ejercicios fáciles y rápidos rompe el sedentarismo y se adapta a cualquier agenda: perfectos si no llegás al gym o entrenás en casa tranquilo.
Mantenerse activo es clave para cuidar la salud, pero no siempre hay tiempo ni presupuesto para ir al gimnasio o sumarse a una actividad física formal. Frente a ese escenario, especialistas en entrenamiento coinciden en que existen ejercicios simples, sin costo y de corta duración, que pueden incorporarse todos los días y sostenerse en el tiempo como una rutina básica.
Estos movimientos se adaptan fácilmente a la vida cotidiana y pueden hacerse tanto en casa como en el trabajo. Son opciones prácticas para mover el cuerpo, cortar con el sedentarismo y reducir el riesgo de problemas de salud asociados a la inactividad.
Si a esta rutina se le suma una caminata diaria de al menos 30 minutos, los beneficios se potencian. La entrenadora personal Tara De Leon y la fisioterapeuta Lori Diamos, fundadora de PT Pearls, compartieron con Real Simple una serie de ejercicios accesibles para sumar al día a día.
Aunque no se pueda ir al gimnasio, sí es posible hacer lugar para lo que De Leon define como “colaciones de ejercicio”: breves pausas activas que duran entre dos y diez minutos.
Pueden ser desde una caminata de cinco minutos después de comer hasta un mini circuito con pesas durante un descanso. Pequeños gestos que, repetidos a diario, marcan la diferencia.
Ejercicios para hacer en casa
- Estiramientos en la silla: Aunque estés sentado, podés mover el cuerpo. Hacé rotaciones suaves de hombros, cuello y muñecas para aflojar tensiones. Sumá levantamientos de talones con los pies apoyados en el piso: activan las piernas y ayudan a despertar el metabolismo. Todo sin levantarte del lugar.
- Levantate una vez por hora: Cortar el tiempo sentado es clave. Cada 45 o 60 minutos, parate un rato, caminá un poco, estirá brazos y espalda o cambiá de postura. Con solo unos minutos ya mejora la circulación y bajás el impacto negativo del sedentarismo.
- Caminá todo lo que puedas_ Sumá pasos donde se pueda: bajarte una parada antes, ir caminando a hacer un trámite o subir escaleras. No hace falta salir a entrenar; la idea es incorporar movimiento a la rutina diaria hasta que se vuelva algo natural.
