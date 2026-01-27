Descubrí Chile en 2026: el destino que muchos argentinos eligen
Este destino del país trasandino se posicionó como uno de los sitios más bellos y cautivantes de Sudamérica. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece una enorme variedad de destinos urbanos que combinan movimiento, cultura y paisajes únicos. Más allá de las ciudades clásicas del circuito turístico, la región presenta diferentes puntos elegidos por cientos de turistas que buscan descanso y relax durante las vacaciones.
En ese mapa aparece Santiago de Chile como uno de los puntos favoritos para los argentinos. Rodeada por la cordillera y con una infraestructura pensada para el visitante, la capital chilena reúne centros comerciales, espacios verdes y miradores naturales que invitan a recorrerla de pie a cabeza, con una propuesta ideal para descansar y empaparse con su rica cultura.
Qué se puede hacer en Santiago de Chile
La capital chilena ofrece una experiencia completa para todos los gustos. Entre sus puntos más emblemáticos aparece el Cerro San Cristóbal, un espacio clave de la ciudad que combina áreas verdes, un santuario tradicional y una vista privilegiada de Santiago desde lo alto.
A pocos kilómetros, el casco histórico reúne edificios y plazas que reflejan la historia política y cultural del país, junto a espacios dedicados a figuras centrales de la literatura chilena. Para quienes buscan deleitarse con sus exquisiteces y conocer a fondo cada rincón, los barrios Lastarria y Bellavista concentran propuestas gastronómicas, caminatas urbanas y una vida nocturna activa.
Dónde queda Santiago de Chile
Santiago se encuentra en el centro del país, asentada en un valle flanqueado por la Cordillera de los Andes al este y la Cordillera de la Costa al oeste. La ciudad se despliega a lo largo del río Mapocho y, con su gran población, se consolida como uno de los lugares más habitables del país trasandino.
Cómo llegar a Santiago de Chile
La manera más ágil de viajar a Santiago desde Argentina es tomando un vuelo desde Buenos Aires, que dura aproximadamente dos horas. Otra opción es atravesar la Cordillera de los Andes por el Paso Los Libertadores, ideal para quienes prefieren un viaje terrestre.
Una vez en la ciudad, el aeropuerto ofrece conexiones directas al centro mediante taxis, servicios de traslado y autobuses, mientras que dentro de Santiago desplazarse resulta cómodo gracias a su red de metro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario