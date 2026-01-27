Descubrí Chile en 2026: el destino que muchos argentinos eligen

Cómo llegar a Santiago de Chile

La manera más ágil de viajar a Santiago desde Argentina es tomando un vuelo desde Buenos Aires, que dura aproximadamente dos horas. Otra opción es atravesar la Cordillera de los Andes por el Paso Los Libertadores, ideal para quienes prefieren un viaje terrestre.

Una vez en la ciudad, el aeropuerto ofrece conexiones directas al centro mediante taxis, servicios de traslado y autobuses, mientras que dentro de Santiago desplazarse resulta cómodo gracias a su red de metro.