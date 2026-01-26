Los consejos para gastar menos en comisiones al comprar dólares

Las alternativas para comprar dólares

dolares.jpg En la actualidad aparecen diferentes vías para la compra de dólares, como canales tradicionales u opciones financieras y digitales.

En el país conviven distintas maneras de comprar dólares, aunque tres son las más utilizadas. Una de ellas es recurrir a las vías habilitadas por el Estado, como los bancos o las casas de cambio autorizadas. Estas opciones ofrecen respaldo y control, pero suelen tener topes de compra y cargas impositivas que encarecen la operación.