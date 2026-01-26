Los consejos para gastar menos en comisiones al comprar dólares
En nuestro país, se pueden encontrar tres canales principales para acceder a la moneda estadounidense de forma rápida y segura. Los detalles en la nota.
Cambiar pesos por dólares es una práctica habitual en Argentina, pero no siempre resulta tan simple como parece. Entre diferencias de cotización, límites y costos ocultos, una mala elección o estrategia puede hacer perder dinero durante el proceso.
En la actualidad, se pueden encontrar distintas formas de acceder a la moneda estadounidense, que van desde canales tradicionales hasta opciones financieras y digitales. Por este motivo, es clave entender cómo opera cada una, qué requisitos exige y qué tipo de cambio ofrece para elegir realizar la compra de manera más eficiente y segura.
Las alternativas para comprar dólares
En el país conviven distintas maneras de comprar dólares, aunque tres son las más utilizadas. Una de ellas es recurrir a las vías habilitadas por el Estado, como los bancos o las casas de cambio autorizadas. Estas opciones ofrecen respaldo y control, pero suelen tener topes de compra y cargas impositivas que encarecen la operación.
Otra alternativa es el dólar financiero, conocido como MEP, que se obtiene mediante transacciones con bonos en el mercado de capitales. Es un mecanismo legal y transparente, que en muchos casos presenta una cotización más conveniente que la oficial, aunque exige contar con una cuenta en un broker o entidad bursátil.
Por fuera de los circuitos formales aparece el dólar informal, popularmente llamado blue. Su valor suele diferir del resto y puede resultar más elevado, pero operar en este mercado conlleva riesgos tanto legales como de seguridad.
Estrategias prácticas para pagar menos comisiones
Aunque cada alternativa presenta ventajas y desventajas, hay una serie de recomendaciones clave que conviene considerar antes de adquirir dólares para optimizar la operación.
- Comparar el tipo de cambio entre distintas casas de cambio, bancos o brokers, ya que pequeñas diferencias pueden generar un ahorro significativo en operaciones de mayor monto.
- Priorizar compras más grandes y espaciadas en lugar de muchas operaciones pequeñas, para minimizar el impacto de las comisiones.
- Estar al tanto de las normas y regulaciones actuales, incluyendo impuestos y topes de compra, ya que cualquier cambio puede alterar la conveniencia de cada alternativa.
Qué tener en cuenta antes de comprar dólares
- Priorizar siempre opciones legales y controladas para reducir riesgos y operar con mayor tranquilidad.
- Evaluar todos los cargos asociados a la operación, como impuestos, comisiones o gastos administrativos.
- Tener en claro el objetivo de la compra, ya sea para ahorro, viaje o inversión. Esto permite elegir la alternativa más conveniente.
- Revisar los plazos de acreditación y disponibilidad del dinero, ya que algunas operaciones no se liquidan de forma inmediata.
