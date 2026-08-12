Las promociones de Coto y Carrefour para comprar juguetes y regalos para el Día del Niño
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para obtener el mejor de los obsequios para los más chiquitos.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Cada vez falta menos para el Día del Niño. Coto y Carrefour ofrecen descuentos, cuotas sin interés y beneficios en juguetes, bicicletas, monopatines, consolas y otros productos para los más chicos.
Qué promociones tiene Carrefour por el Día del Niño
Carrefour tiene sus principales beneficios en tecnología, movilidad y juguetes, con opciones de financiación y descuentos en distintos rubros.
Entre las promociones más destacadas aparecen:
- Hasta 18 cuotas sin interés en consolas de videojuegos, tablets y auriculares.
- 12 cuotas sin interés y 10% de descuento en bicicletas infantiles.
- 40% de descuento en monopatines con luces LED y skates.
- 80% de descuento en la segunda unidad en juguetes seleccionados.
Los precios más destacados de Carrefour
Las tablets para chicos se consiguen entre $95.000 y $160.000, mientras que las consolas y equipos de gaming cuestan entre $520.000 y $1.200.000.
Las bicicletas infantiles, según el rodado, tienen valores que van de $120.000 a $240.000, mientras que los monopatines parten desde $38.000. Por otra parte, los juegos de mesa nacionales arrancan en $12.500 y los muñecos desde $18.900.
Los descuentos de Coto para comprar juguetes
Coto también se sumó a las promociones por el Día del Niño con descuentos y cuotas sin interés mediante acuerdos con distintos bancos.
Uno de los beneficios más importantes es el convenio con Banco Columbia, que permite comprar juguetes, juegos de mesa y rodados a batería en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
Cuánto se puede gastar en un regalo de Coto
Entre los precios más destacados se encuentran:
- rompecabezas desde $9.800;
- juegos de mesa entre $33.000 y $49.700;
- peluches e inflables desde $14.000;
- muñecas con accesorios entre $21.000 y $33.000.
En movilidad infantil, los monopatines cuestan entre $45.000 y $78.000, las bicicletas entre $110.000 y $210.000, mientras que los autos a batería se venden desde $280.000 y llegan hasta $490.000.
En todos los casos, los descuentos y las cuotas sin interés están sujetos a las condiciones de cada promoción, disponibilidad de stock y medios de pago habilitados.
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