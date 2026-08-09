Las sabias reflexiones del filósofo chino sobre la utilidad del vacío y la forma.

Lao Tsé, uno de los filósofos más influyentes de la historia de China, pronunció hace más de dos milenios una de las reflexiones sobre el bienestar y el crecimiento personal que más ha perdurado en el tiempo: «Moldeamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos». Una frase que resume a la perfección la importancia de lo invisible.