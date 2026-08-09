El Gobierno firmó el decreto y un feriado adelanta el descanso esta semana: cómo queda el finde largo

A quiénes beneficia el feriado de este lunes 10 de agosto y cuáles son los motivos

El cese de actividades afectará directamente a dos regiones del interior provincial: por un lado, a los residentes del partido de Navarro, que celebrarán sus tradicionales fiestas patronales; y por el otro, a los vecinos de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido de 9 de Julio, que conmemorará un nuevo aniversario de su fundación.