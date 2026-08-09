El Gobierno firmó el decreto y un feriado adelanta el descanso esta semana: cómo queda el finde largo
Previo al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un sector de la Provincia disfruta de un día de descanso extra.
El calendario oficial de agosto trae una excelente noticia para un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires, que podrán cortar la rutina con un nuevo fin de semana largo antes de la llegada del feriado nacional del 17 de agosto, debido a un feriado especial para este lunes 10 de agosto.
Se debe a que se decretó una jornada no laborable que alcanzará de manera exclusiva a los habitantes de puntos específicos del territorio bonaerense, impulsada por festividades locales y aniversarios fundacionales.
Se trata de un asueto que forma un fin de semana largo de tres días, justo en la previa al próximo feriado nacional, justo una semana más tarde, ya que el lunes 17 de agosto se conmemora un nuevo Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que también da lugar a un descanso extendido de tres jornadas consecutivas aunque en ese casi a nivel país.
A quiénes beneficia el feriado de este lunes 10 de agosto y cuáles son los motivos
El cese de actividades afectará directamente a dos regiones del interior provincial: por un lado, a los residentes del partido de Navarro, que celebrarán sus tradicionales fiestas patronales; y por el otro, a los vecinos de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido de 9 de Julio, que conmemorará un nuevo aniversario de su fundación.
En cuanto a la modalidad laboral dispuesta para la fecha, el esquema se dividirá según el sector:
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Empleados públicos: Contarán con un día libre obligatorio debido a las celebraciones oficiales.
Trabajadores del sector privado: La jornada será de carácter no laborable optativo, quedando sujeta a la decisión y autorización de cada empleador.
Entidades bancarias: El beneficio impactará de forma directa en todos los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia radicadas en las zonas mencionadas, las cuales permanecerán cerradas durante la jornada.
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