Liquidación de microondas: supermercados los rematan con 40% de descuento y 12 cuotas sin interés
Hay equipos Samsung, BGH y Whirlpool a precios insólitos. Coto y Carrefour ofrecen financiación de hasta 12 pagos. La lista de lo que conviene comprar.
Las rebajas alcanzan a microondas digitales, mecánicos y con grill, con volúmenes que van desde 17 hasta 34 litros, y marcas reconocidas como BGH, Samsung, Whirlpool, Philco, Drean, Mondial y líneas propias de cada supermercado. En muchos casos, los descuentos se combinan con programas internos de crédito o tarjetas bancarias seleccionadas, lo que reduce de manera significativa el precio final.
Los precios promocionales conviven con el valor regular de referencia, lo que permite identificar con claridad el porcentaje real de rebaja aplicado en cada producto.
Las ofertas en Carrefour
Carrefour concentra sus promociones en microondas de entre 10% y 40% de descuento, con financiación de hasta tres cuotas sin interés mediante Mi Carrefour Crédito en una gran cantidad de productos.
Dentro de la línea Carrefour Home, se destacan modelos de 17 y 20 litros, con rebajas que llegan al 34%, ubicándose entre los precios más bajos del mercado para equipos digitales. Uno de los más llamativos es el microondas digital de 20 litros, que baja más de un 30% respecto de su valor original.
La cadena también ofrece importantes descuentos en BGH, donde aparece la rebaja más alta del listado, con un 40% de descuento en un microondas mecánico de 18 litros. A su vez, hay alternativas de Whirlpool, Samsung y Drean, con reducciones de entre 13% y 28%, según el modelo.
Carrefour combina estas promociones con opciones de financiación, lo que permite acceder a equipos de marcas reconocidas a precios considerablemente más bajos que los habituales.
Antes de comprar, especialistas recomiendan comparar capacidad en litros, potencia en watts, tipo de panel (digital o mecánico), presencia de grill y dimensiones del equipo, además de verificar vigencia de la oferta, stock disponible y medios de pago habilitados, ya que las condiciones pueden variar según la sucursal o el canal de venta.
Las ofertas en Coto
Coto es la cadena que presenta la mayor variedad de microondas en oferta, con un amplio abanico de modelos y planes de financiación que llegan hasta las 12 cuotas sin interés, según el producto y la tarjeta utilizada.
Dentro de su marca propia Top House, se destacan modelos de 17, 19, 22, 28 y hasta 30 litros, con descuentos que van del 15% al 30%. Uno de los más accesibles es el microondas Top House de 17 litros, que se ofrece con 25% de descuento, mientras que el modelo de 19 litros alcanza una rebaja del 30% y puede pagarse en 12 cuotas sin interés.
También hay promociones relevantes en marcas líderes. Samsung ofrece equipos de 23 y 28 litros con descuentos del 20%, mientras que Whirlpool y BGH presentan rebajas de hasta 15%, con financiación de 6 cuotas sin interés bajo el programa Comunidad Coto.
Entre los modelos de mayor capacidad, se destacan microondas de 34 litros de la marca Mondial, con descuentos del 15%, pensados para quienes buscan mayor potencia y volumen para el uso diario.
