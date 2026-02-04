Liquidación de microondas: supermercados los rematan con 40% de descuento y 12 cuotas sin interés

Carrefour combina estas promociones con opciones de financiación, lo que permite acceder a equipos de marcas reconocidas a precios considerablemente más bajos que los habituales.

Antes de comprar, especialistas recomiendan comparar capacidad en litros, potencia en watts, tipo de panel (digital o mecánico), presencia de grill y dimensiones del equipo, además de verificar vigencia de la oferta, stock disponible y medios de pago habilitados, ya que las condiciones pueden variar según la sucursal o el canal de venta.

Las ofertas en Coto

Coto es la cadena que presenta la mayor variedad de microondas en oferta, con un amplio abanico de modelos y planes de financiación que llegan hasta las 12 cuotas sin interés, según el producto y la tarjeta utilizada.

Dentro de su marca propia Top House, se destacan modelos de 17, 19, 22, 28 y hasta 30 litros, con descuentos que van del 15% al 30%. Uno de los más accesibles es el microondas Top House de 17 litros, que se ofrece con 25% de descuento, mientras que el modelo de 19 litros alcanza una rebaja del 30% y puede pagarse en 12 cuotas sin interés.

También hay promociones relevantes en marcas líderes. Samsung ofrece equipos de 23 y 28 litros con descuentos del 20%, mientras que Whirlpool y BGH presentan rebajas de hasta 15%, con financiación de 6 cuotas sin interés bajo el programa Comunidad Coto.

Entre los modelos de mayor capacidad, se destacan microondas de 34 litros de la marca Mondial, con descuentos del 15%, pensados para quienes buscan mayor potencia y volumen para el uso diario.