Los supermercados que están liquidando celulares a muy buen precio
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Las ofertas destacadas en Coto
Coto también incorporó descuentos en distintos modelos de celulares, aunque con una estructura de precios y beneficios diferente. El Samsung A06 de 128 GB se ofrece a $287.999, con una rebaja del 10%, mientras que el Samsung A15 de 128 GB se vende a $350.000, también con un descuento del 10%.
Entre los equipos de mayor valor, el Samsung A54 de 128 GB figura a $764.999, con una rebaja del 15%. Esta promoción se encuentra disponible exclusivamente a través del sitio web de la cadena. En cuanto a otras marcas, el Tecno Spark 30C de 128 GB se comercializa a $224.999, con la posibilidad de abonarlo en tres cuotas sin interés de $74.999.
La oferta se completa con un equipo Noblex de 64 GB, que se vende a $199.999 y puede financiarse en tres cuotas sin interés de $66.666. En varios de estos casos, los beneficios adicionales dependen de la condición de miembro de la Comunidad Coto y del medio de pago seleccionado.
Precios destacados en Coto
Samsung A06 (128GB)
$287.999 – 10% de descuento
Samsung A54 (128GB)
$764.999 – 15% de descuento (solo web)
Samsung A15 (128GB)
$350 mil – 10% de descuento
Tecno Spark 30C (128GB)
$224.999
3 cuotas sin interés de $74.999
Noblex (64GB)
$199.999
3 cuotas sin interés de $66.666
Las ofertas destacadas en Carrefour
Dentro del catálogo de Carrefour, uno de los modelos con mayor descuento es el Tecno Spark con 256 GB de almacenamiento, que se ofrece a $159.999, con una rebaja del 46% respecto de su precio habitual. Esta promoción se encuentra disponible únicamente con envío a domicilio y permite el pago en tres cuotas sin interés.
Otro equipo relevante es el Tecno BG7 Spark de 256 GB, con un precio de $189.000 y un descuento del 20%. Este modelo también admite el pago en tres cuotas sin interés. En la misma línea, el Samsung A06 de 64 GB se comercializa a $209.000, con una rebaja del 27% y la posibilidad de financiar la compra en tres cuotas sin interés.
En el caso de Motorola, Carrefour ofrece el modelo E15 de 64 GB a $179.000, con un descuento del 10%, mientras que otro equipo de la misma marca y capacidad se vende a $189.000, con una rebaja del 17% y financiación de hasta seis cuotas sin interés. El Motorola G35 de 128 GB completa la lista de precios destacados, con un valor de $299.000 y un descuento del 25%, financiable en tres cuotas sin interés.
Precios destacados en Carrefour
Samsung A06 (64GB)
$209 mil – 27% de descuento
Tres cuotas sin interés
Tecno BG7 Spark (256GB)
$189 mil – 20% de descuento
Tres cuotas sin interés
Motorola E15 (64GB)
$179 mil – 10% de descuento
Motorola (64GB)
$189 mil – 17% de descuento
Seis cuotas sin interés
Tecno Spark (256GB)
$159.999 – 46% de descuento (solo envío)
Tres cuotas sin interés
Motorola G35 (128GB)
$299 mil – 25% de descuento
3 cuotas sin interés
