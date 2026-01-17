Lo primero que se debe revisar del auto antes de salir a la ruta, según la IA
La herramienta tecnológica determinó algunos patrones comunes a controlar en tu vehículo a la hora de iniciar tus vacaciones. Conocé los detalles.
La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cuáles son las características que debe tener un auto para salir tranquilo a la ruta.
Las vacaciones de verano llegaron y muchas familias optan por ir de paseo. A veces realizan largos viajes para llegar a la playa, por eso es importante acondicionar el auto para evitar problemas.
Lo primero que se debe revisar del auto antes de salir a la ruta
Los expertos en mecánica señalan que hay un punto importante a tener en cuenta para no quedar varado en medio de la banquina: el sistema de refrigeración.
Si bien muchos revisan primero el aceite, el sistema de refrigeración es el que suele fallar ante la ola de calor y el auto cargado, según señala la Inteligencia Artificial.
En este caso no solo alcanza con revisar el nivel del líquido refrigerante, sino que hay que prestar atención al color y a la transparencia. Si el líquido se ve amarronado o con sedimentos significa que perdió sus propiedades y tiene que ser reemplazado por completo. No usar agua de la canilla porque el sarro destruye las galerías del motor.
En tanto, hay que realizar un chequeo y encender el aire acondicionado. Eso debería forzar el arranque del ventilador. Si no lo hace, el motor podría recalentar en un embotellamiento de ruta.
También es importante asegurarse la lubricación y revisar la varilla con el auto nivelado. No puede faltar aceite y hay que saber que el aceite nuevo soporta mejor la fricción constante de un viaje largo.
