Lo primero que se debe revisar del auto antes de salir a la ruta, según la IA

La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cuáles son las características que debe tener un auto para salir tranquilo a la ruta.

Las vacaciones de verano llegaron y muchas familias optan por ir de paseo. A veces realizan largos viajes para llegar a la playa, por eso es importante acondicionar el auto para evitar problemas.

Los expertos en mecánica señalan que hay un punto importante a tener en cuenta para no quedar varado en medio de la banquina: el sistema de refrigeración.

Si bien muchos revisan primero el aceite, el sistema de refrigeración es el que suele fallar ante la ola de calor y el auto cargado, según señala la Inteligencia Artificial.

En este caso no solo alcanza con revisar el nivel del líquido refrigerante, sino que hay que prestar atención al color y a la transparencia. Si el líquido se ve amarronado o con sedimentos significa que perdió sus propiedades y tiene que ser reemplazado por completo. No usar agua de la canilla porque el sarro destruye las galerías del motor.

En tanto, hay que realizar un chequeo y encender el aire acondicionado. Eso debería forzar el arranque del ventilador. Si no lo hace, el motor podría recalentar en un embotellamiento de ruta.

También es importante asegurarse la lubricación y revisar la varilla con el auto nivelado. No puede faltar aceite y hay que saber que el aceite nuevo soporta mejor la fricción constante de un viaje largo.

