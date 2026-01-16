Las cinco carreras que tienen mucho futuro por delante a pesar de ser poco conocidas, según la IA

Vibe coder (programador creativo) Es un perfil tecnológico emergente que combina programación, diseño y experiencia de usuario. No se limita a escribir código, sino que entiende el problema que se quiere resolver y crea productos digitales funcionales y atractivos. La inteligencia artificial destaca que estos perfiles serán cada vez más valorados en startups y proyectos innovadores.

Contratista digital generalista Se trata de personas con conocimientos variados en tecnología, gestión, automatización y herramientas digitales. No son especialistas extremos, pero pueden encargarse de proyectos completos. Según la IA, las empresas buscan perfiles flexibles capaces de resolver múltiples tareas sin depender de grandes equipos.

Especialista en automatización sin código (no-code / low-code) Cada vez más organizaciones buscan automatizar procesos sin desarrollar software desde cero. Este perfil utiliza plataformas visuales para crear flujos de trabajo y sistemas funcionales. La inteligencia artificial señala que es una de las carreras con crecimiento más rápido y rápida salida laboral.

Plomero especializado en sistemas modernos Los oficios tradicionales siguen teniendo futuro cuando se combinan con formación actual. Instalaciones de agua presurizada, calefacción, eficiencia hídrica y sistemas solares requieren técnicos capacitados. La IA remarca que son trabajos imposibles de automatizar y con alta demanda sostenida.