Las cinco carreras que tienen mucho futuro por delante a pesar de ser poco conocidas, según la IA
La inteligencia artificial no solo sirve para automatizar tareas o analizar datos: también se convirtió en una herramienta clave para estudiar el mercado laboral y anticipar cuáles serán los trabajos con mayor crecimiento en los próximos años.
. A partir del cruce de información sobre demanda, salarios y evolución tecnológica, surgen perfiles que todavía no son masivos, pero que ya muestran una proyección muy fuerte.
Según distintos análisis realizados con sistemas de IA, muchas de las carreras con mayor futuro no responden a títulos universitarios tradicionales ni a profesiones clásicas. Se trata de trabajos que combinan tecnología, criterio humano, creatividad y capacidad de adaptación, y que tienen cada vez más demanda con poca competencia.
Las cinco carreras poco conocidas que tienen mucho futuro
Vibe coder (programador creativo)
Es un perfil tecnológico emergente que combina programación, diseño y experiencia de usuario. No se limita a escribir código, sino que entiende el problema que se quiere resolver y crea productos digitales funcionales y atractivos. La inteligencia artificial destaca que estos perfiles serán cada vez más valorados en startups y proyectos innovadores.
Contratista digital generalista
Se trata de personas con conocimientos variados en tecnología, gestión, automatización y herramientas digitales. No son especialistas extremos, pero pueden encargarse de proyectos completos. Según la IA, las empresas buscan perfiles flexibles capaces de resolver múltiples tareas sin depender de grandes equipos.
Especialista en automatización sin código (no-code / low-code)
Cada vez más organizaciones buscan automatizar procesos sin desarrollar software desde cero. Este perfil utiliza plataformas visuales para crear flujos de trabajo y sistemas funcionales. La inteligencia artificial señala que es una de las carreras con crecimiento más rápido y rápida salida laboral.
Plomero especializado en sistemas modernos
Los oficios tradicionales siguen teniendo futuro cuando se combinan con formación actual. Instalaciones de agua presurizada, calefacción, eficiencia hídrica y sistemas solares requieren técnicos capacitados. La IA remarca que son trabajos imposibles de automatizar y con alta demanda sostenida.
Electricista y técnico en instalaciones domiciliarias
La expansión de viviendas y comercios impulsa la necesidad de electricistas formados en normativas actuales, seguridad y domótica básica. Según la inteligencia artificial, es un servicio esencial que requiere intervención humana directa y ofrece ingresos estables y alta empleabilidad.
