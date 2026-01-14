Lo que sucederá con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según la inteligencia artificial

En el plano económico, el análisis remarca que el manejo de los recursos petroleros será determinante. Un acceso transparente a esos ingresos podría ayudar a estabilizar la economía y sostener servicios básicos, mientras que un control político o militar de los mismos podría intensificar las disputas internas.

Finalmente, la inteligencia artificial descarta, al menos en el corto plazo, la imposición directa de un presidente por parte de Estados Unidos. El escenario más probable, según el análisis, es un período de alta inestabilidad, con tensiones constantes entre actores militares, civiles y políticos, donde el riesgo de caos social sigue latente si no se alcanza una salida consensuada.