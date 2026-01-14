Lo que conviene hacer entre elegir un departamento a estrenar o uno usado
Uno de los grandes sueños de quienes buscan independizarse o invertir sigue siendo adquirir una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, elegir entre un departamento a estrenar o uno usado se volvió más complejo: los costos de construcción en dólares elevaron los precios de los nuevos, mientras que el mercado de usados aún no recupera sus valores históricos, ampliando la diferencia entre ambos segmentos.
En la actualidad, en promedio, un metro cuadrado nuevo cuesta alrededor de un 36% más que uno usado, aunque en ciertos barrios de la ciudad esa brecha puede superar incluso el 60%. Esta diferencia se convierte en un factor clave a la hora de decidir qué tipo de inmueble conviene adquirir.
En algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia de precios entre departamentos usados y a estrenar es muy marcada. Las propiedades usadas todavía no lograron recuperar sus valores históricos, mientras que los desarrollos nuevos enfrentaron un aumento significativo en los costos de construcción medidos en dólares.
Estas subas se trasladaron a los precios de venta, ampliando la brecha entre ambos tipos de inmuebles y convirtiéndose en un factor determinante para quienes buscan comprar.
La brecha de precios
Un estudio del Reporte Inmobiliario en 11 barrios de CABA indica que, en promedio, los departamentos nuevos cuestan un 36% más que los usados, aunque en zonas como Abasto, con poca oferta de inmuebles nuevos, la diferencia llega al 68%.
- Puerto Madero: a estrenar u$s6.700 por m2 / usado u$s5.279 por m2.
- Barrio Norte: a estrenar u$s4.182 por m2 / usado u$s2.706 por m2.
- Palermo: a estrenar u$s3.773 por m2 / usado u$s2.937 por m2.
- Belgrano: a estrenar u$s3.390 por m2 / usado u$s2.767 por m2.
- Villa Urquiza: a estrenar u$s3.336 por m2 / usado u$s2.577 por m2.
- Caballito: a estrenar u$s3.233 por m2 / usado u$s2.231 por m2.
- Colegiales: a estrenar u$s3.191 por m2 / usado u$s2.628 por m2.
- Villa Pueyrredón: a estrenar u$s3.007 por m2 / usado u$s2.294 por m2.
- Almagro: a estrenar u$s2.979 por m2 / usado u$s1.996 por m2.
- Parque Centenario: a estrenar u$s2.902 por m2 / usado u$s2.058 por m2.
- Flores: a estrenar u$s2.683 por m2 / usado u$s1.814 por m2.
