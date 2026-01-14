Lo que conviene hacer entre elegir un departamento a estrenar o uno usado

Uno de los grandes sueños de quienes buscan independizarse o invertir sigue siendo adquirir una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, elegir entre un departamento a estrenar o uno usado se volvió más complejo: los costos de construcción en dólares elevaron los precios de los nuevos, mientras que el mercado de usados aún no recupera sus valores históricos, ampliando la diferencia entre ambos segmentos.