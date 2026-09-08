Los beneficios de colocar un tenedor junto el modem del Wi-Fi: los detalles de este truco casero
Un curioso truco para mejorar la conexión a internet comenzó a circular en las redes sociales y despertó dudas entre los usuarios.
Los problemas con la señal del Wi-Fi dentro de una vivienda son habituales, especialmente cuando el módem se encuentra lejos de determinadas habitaciones, existen paredes gruesas o varios dispositivos están conectados al mismo tiempo. Frente a estas situaciones, en las redes sociales aparecen constantemente soluciones caseras que prometen mejorar la cobertura.
Uno de los trucos que ganó popularidad consiste en envolver un tenedor con papel aluminio y colocarlo al lado del módem o router. Según quienes promocionan esta práctica, las propiedades del metal permitirían redireccionar las ondas y hacer que la señal llegue con mayor intensidad hasta aquellos sectores de la casa donde existe una mala conexión.
Sin embargo, los especialistas en telecomunicaciones cuestionaron esta explicación. Aunque determinados materiales metálicos pueden interactuar con las ondas electromagnéticas, un tenedor no posee el tamaño ni la geometría adecuados para funcionar como una antena efectiva. Por ese motivo, utilizarlo de esta manera no garantiza una mejora en la velocidad ni en el alcance de internet.
Los motivos de colocar un tenedor al lado del modem de Wi-Fi
La teoría detrás de este truco sostiene que el papel aluminio funcionaría como una especie de reflector. Al envolver el tenedor, el objeto supuestamente podría orientar las ondas emitidas por el router hacia sectores específicos de la vivienda y reducir así las denominadas zonas muertas.
El problema es que las redes Wi-Fi domésticas funcionan principalmente en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz, cuyas ondas tienen características determinadas. Un objeto pequeño como un tenedor envuelto en aluminio no cuenta con las dimensiones ni con el diseño necesarios para controlar su propagación de manera efectiva.
Por este motivo, no existen beneficios comprobados de colocar un tenedor junto al módem. Incluso podría ocurrir el efecto contrario si el objeto metálico queda demasiado cerca de las antenas, ya que puede provocar reflejos o interferencias que afecten el comportamiento de la señal.
También es importante evitar colocar objetos directamente sobre el router. Si el tenedor o el papel aluminio bloquean las rejillas de ventilación, el equipo puede acumular más temperatura de la recomendada. Con el paso del tiempo, el exceso de calor puede afectar sus componentes y reducir su vida útil.
Para mejorar realmente la conexión, los especialistas recomiendan colocar el router en un lugar elevado y lo más céntrico posible de la vivienda, evitando esconderlo dentro de muebles o ubicarlo detrás de grandes objetos.
Cuando existen habitaciones donde la cobertura continúa siendo insuficiente, una alternativa más efectiva es utilizar repetidores de señal o sistemas Wi-Fi mesh. También puede ayudar cambiar el canal de la red para reducir interferencias, mantener actualizado el firmware del dispositivo y revisar periódicamente su configuración.
De esta manera, aunque el truco del tenedor y el papel aluminio se volvió popular por su facilidad, no representa una solución comprobada para aumentar la velocidad del Wi-Fi. Una buena ubicación del router y el uso de equipos diseñados específicamente para ampliar la cobertura siguen siendo alternativas más efectivas para mejorar la conexión en el hogar.
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