Los beneficios de colocar un tenedor junto el modem del Wi-Fi: los detalles de este truco casero

Por este motivo, no existen beneficios comprobados de colocar un tenedor junto al módem. Incluso podría ocurrir el efecto contrario si el objeto metálico queda demasiado cerca de las antenas, ya que puede provocar reflejos o interferencias que afecten el comportamiento de la señal.

También es importante evitar colocar objetos directamente sobre el router. Si el tenedor o el papel aluminio bloquean las rejillas de ventilación, el equipo puede acumular más temperatura de la recomendada. Con el paso del tiempo, el exceso de calor puede afectar sus componentes y reducir su vida útil.

Para mejorar realmente la conexión, los especialistas recomiendan colocar el router en un lugar elevado y lo más céntrico posible de la vivienda, evitando esconderlo dentro de muebles o ubicarlo detrás de grandes objetos.

Cuando existen habitaciones donde la cobertura continúa siendo insuficiente, una alternativa más efectiva es utilizar repetidores de señal o sistemas Wi-Fi mesh. También puede ayudar cambiar el canal de la red para reducir interferencias, mantener actualizado el firmware del dispositivo y revisar periódicamente su configuración.

De esta manera, aunque el truco del tenedor y el papel aluminio se volvió popular por su facilidad, no representa una solución comprobada para aumentar la velocidad del Wi-Fi. Una buena ubicación del router y el uso de equipos diseñados específicamente para ampliar la cobertura siguen siendo alternativas más efectivas para mejorar la conexión en el hogar.