Sandra Pettovello activó bono anual de $420.000 para jovenes de 18 a 24 años que no trabajan con una condición
La ministra Sandra Pettovello habilitó la inscripción a las Becas Progresar de ANSES, un apoyo económico fundamental para acompañar la etapa de formación.
El organismo conducido por Sandra Pettovello confirmó los nuevos montos y las fechas de inscripción para las Becas Progresar. Esta ayuda estatal está destinada exclusivamente a respaldar a los estudiantes que buscan finalizar su educación obligatoria o lograr avanzar en sus trayectos universitarios.
Requisitos de ANSES para acceder al bono
Para solicitar el beneficio económico, los aspirantes deben cumplir con distintas condiciones exigidas por la administración pública. Es indispensable ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia y contar con el esquema de vacunación completo o en curso. Además, la suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
El programa establece límites claros respecto a las edades de los solicitantes. Para finalizar la educación obligatoria, se requiere tener entre 16 y 24 años. En el caso de estudios superiores, el rango es de 17 a 24 años para ingresantes, extendiéndose hasta los 30 años para estudiantes avanzados. La línea de formación profesional abarca desde los 18 hasta los 24 años, ampliable hasta los 35 años para las personas sin empleo formal. Por su parte, la carrera de enfermería no tiene límite de edad para la inscripción.
Montos y modalidades de pago de las Becas Progresar
El monto estipulado para los titulares de las distintas líneas del programa alcanza los $35.000 mensuales. Al sumar las doce cuotas de la primera convocatoria, el beneficio representa un total anual de $420.000. Cabe destacar que los ingresantes cobran inicialmente el 80 por ciento de la prestación, reteniendo el Estado el 20 por ciento restante hasta que se acredite la regularidad académica en la institución.
Los beneficiarios pueden verificar el estado de su liquidación de forma virtual a través de las plataformas oficiales. Se debe ingresar al sitio web o a la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección de consultas, el sistema informará si existe un pago asignado para el mes en curso.
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