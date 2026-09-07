Sandra Pettovello activó bono anual de $420.000 para jovenes de 18 a 24 años que no trabajan con una condición

El programa establece límites claros respecto a las edades de los solicitantes. Para finalizar la educación obligatoria, se requiere tener entre 16 y 24 años. En el caso de estudios superiores, el rango es de 17 a 24 años para ingresantes, extendiéndose hasta los 30 años para estudiantes avanzados. La línea de formación profesional abarca desde los 18 hasta los 24 años, ampliable hasta los 35 años para las personas sin empleo formal. Por su parte, la carrera de enfermería no tiene límite de edad para la inscripción.