Sorpresa total en Gran Hermano: quién se va hoy lunes según la encuesta de Fefe Bongiorno

El pulso de las encuestas y el mapa de favoritas de Gran Hermano

El pulso de las encuestas y el mapa de favoritas de Gran Hermano

En este escenario de máxima tensión, los sondeos en redes sociales se convirtieron en el termómetro ineludible de la competencia. A juzgar por la encuesta de imagen positiva realizada días atrás por el reconocido analista del ciclo Fefe Bongiorno, la votación de este tramo final expone una brecha muy marcada entre las candidatas a abandonar la casa y aquellas que perfilan como firmes animadoras de la gran final.