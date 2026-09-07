Sorpresa total en Gran Hermano: quién se va hoy lunes según la encuesta de Fefe Bongiorno
A poco de la final, el reality atraviesa su recta decisiva con placa positiva. Los sondeos del analista marcan el pulso de los cinco participantes que siguen.
La temperatura dentro de la casa más famosa del país trepa minuto a minuto en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, donde quedan cinco participantes que luchan por meterse en la gran final del reality de Telefe, por lo que las clásicas encuestas de Fefe Bongiorno dan que hablar.
Con el tablero reconfigurado tras la última gala de eliminación del pasado lunes —donde Pincoya abandonó el certamen bajo la dinámica de voto positivo que dejó a seis participantes en placa— y la posterior salida de Mariela el miércoles pasado, el ciclo se encamina hacia una nueva definición en un miércoles crucial que dejará a sólo cuatro jugadores en la lucha por el título.
Bajo la atenta mirada del fandom y con las estrategias al límite, las últimas cinco protagonistas que continúan inmersas en el aislamiento son Charlotte Caniggia, Yipio, Yanina Zilli, Sol Abraham y Luana Fernández, un quinteto heterogéneo que acapara la atención de los televidentes de cara a las instancias definitivas.
El pulso de las encuestas y el mapa de favoritas de Gran Hermano
En este escenario de máxima tensión, los sondeos en redes sociales se convirtieron en el termómetro ineludible de la competencia. A juzgar por la encuesta de imagen positiva realizada días atrás por el reconocido analista del ciclo Fefe Bongiorno, la votación de este tramo final expone una brecha muy marcada entre las candidatas a abandonar la casa y aquellas que perfilan como firmes animadoras de la gran final.
De acuerdo con los porcentajes arrojados por el sondeo, Luana Fernández se ubica como la menos votada con un 29% de apoyo, seguida de cerca por Sol Abraham con el 30% y Yanina Zilli con el 38%, conformando el grupo más vulnerable de cara al corte que se definirá en las próximas horas.
En la vereda opuesta, el termómetro digital muestra un favoritismo absoluto hacia los extremos de la tabla. Por un lado, Yipio se posiciona con un sólido 62% de aceptación, mientras que Charlotte Caniggia lidera cómodamente las preferencias del público con un contundente 70%, consolidándose ambas como las principales candidatas a quedarse con la corona de esta edición dorada del certamen.
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