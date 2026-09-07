El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires
El próximo lunes 14 de septiembre será una jornada de descanso para muchos bonaerenses. Enterate en qué localidad hay asueto y por qué.
Como ocurre al finalizar cada mes, el Gobierno de Axel Kicillof confirmó el esquema de feriados de septiembre, lo que otorga un nuevo descanso para un grupo de bonaerenses. Fue a través de la resolución 418/2026, que abstiene de realizar tareas al sector público y los empleados bancarios.
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En esta oportunidad, el municipio de Exaltación de la Cruz será el beneficiado, dado su aniversario fundacional el próximo lunes 14 de septiembre. Con el asueto decretado, muchos trabajadores podrán tener un fin de semana largo y aprovechar para descansar, en un mes donde no los feriados nacionales están ausentes.
Cabe señalar que se celebra el aniversario fundacional del partido de Exaltación de la Cruz en esta fecha porque coincide con la festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz, la patrona del distrito.
La historia del municipio de Exaltación de la Cruz y qué localidades lo comprenden
La historia de la fundación se remonta a la primera mitad del siglo XVIII. Don Francisco Casco de Mendoza mandó a construir una capilla familiar en sus tierras, donde se veneraba una imagen de la Cruz. A su alrededor fue creciendo un poblado conocido como Capilla del Señor.
El 14 de septiembre de 1735, la capilla fue declarada parroquia vice-parroquia y se celebró la primera misa oficial en el día del santo patrono, fecha que quedó fijada institucionalmente como el hito fundacional del pueblo y del municipio.
Localidades y parajes que integran el municipio:
Su cabecera es Capilla del Señor. El distrito está conformado por las siguientes localidades y parajes:
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Capilla del Señor (ciudad cabecera)
Los Cardales
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Pavón
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Parada Robles
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Diego Gaynor
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Arroyo de la Cruz
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Parada Orlando
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Chenaut
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Gobernador Andonaegui
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Barrios/Urba. abiertas destacadas: El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.
Confirman el feriado en Exaltación de la Cruz mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 418/2026, firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el boletín oficial, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito. La norma dispone la suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia. Por su parte, la adhesión del sector privado —comercio, industria y servicios— será optativa para cada empleador.
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