El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y hay feriado con fin de semana largo en Buenos Aires

El 14 de septiembre de 1735, la capilla fue declarada parroquia vice-parroquia y se celebró la primera misa oficial en el día del santo patrono, fecha que quedó fijada institucionalmente como el hito fundacional del pueblo y del municipio.

Localidades y parajes que integran el municipio:

Su cabecera es Capilla del Señor. El distrito está conformado por las siguientes localidades y parajes:

Capilla del Señor (ciudad cabecera)

Los Cardales

Pavón

Parada Robles

Diego Gaynor

Arroyo de la Cruz

Parada Orlando

Chenaut

Gobernador Andonaegui

Barrios/Urba. abiertas destacadas: El Remanso, Parque Sakura, Los Pinos, Barrio Exaltación y Villa Manuel Cruz.

Confirman el feriado en Exaltación de la Cruz mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia

A través de la Resolución N.º 418/2026, firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el boletín oficial, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito. La norma dispone la suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia. Por su parte, la adhesión del sector privado —comercio, industria y servicios— será optativa para cada empleador.