Adiós a la histórica Ruta de los Siete Lagos en Neuquén: se agranda y transforma en "Paseo de los Nueve Lagos"
El emblemático circuito cordillerano de Neuquén sumará nueva infraestructura vial y dos espejos de agua inéditos a su traza tradicional.
Hay paisajes que parecen inalterables, tallados a fuego en la identidad visual de la Patagonia argentina. Sin embargo, el icónico recorrido de la provincia de Neuquén que enlaza montañas, bosques nativos y espejos de agua de deshielo se apresta a escribir un nuevo capítulo.
La tradicional Ruta de los Siete Lagos dejará atrás su clásico trazado para dar paso al Paseo de los Nueve Lagos, una transformación estructural impulsada por obras viales destinadas a potenciar el turismo, optimizar la seguridad vial y agilizar la circulación en el corazón de la cordillera neuquina.
La ampliación se concretará de forma escalonada: en una primera etapa se integrará formalmente el lago Meliquina, para luego incorporar al lago Lolog, completando así un corredor ampliado que gravita en torno a San Martín de los Andes.
El circuito renovado en Neuquén: cuáles son los espejos de agua que integran el nuevo trazado
A lo largo de los kilómetros que combinan tramos de asfalto y ripio consolidado, el trayecto permite alternar postales de coihues, playas agrestes y miradores panorámicos. La base histórica se mantendrá intacta con sus siete protagonistas de siempre: Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso y Machónico.
-
Correntoso: Ubicado en las inmediaciones de Villa La Angostura, enlazado al Nahuel Huapi mediante el río homónimo.
Espejo y Escondido: El primero célebre por la quietud de sus espejos líquidos; el segundo, más íntimo y de tonalidades verdosas entre frondosos bosques.
Villarino y Falkner: Emplazados en continuidad hacia el norte, con el Falkner como imán por sus extensas playas de arena.
Hermoso y Machónico: El primero inmerso en el Parque Nacional Lanín y el segundo reconocido por su intenso color azul y su tradicional mirador.
Los nuevos protagonistas: Meliquina y Lolog
La gran novedad del trazado radica en la suma de dos destinos que ya contaban con desarrollo propio pero que ahora se institucionalizan dentro del corredor principal.
El lago Meliquina opera como el ancla de la pintoresca Villa Meliquina, un enclave sustentable habitado por unos 400 residentes fijos que abastecen su consumo mediante vertientes naturales y generación eléctrica solar y eólica. Por su parte, el lago Lolog sumará atractivos de peso como Playa Bonita —de orillas amplias y baja profundidad— y el área de acampe y seccional de guardaparques en Puerto Arturo, consolidando una propuesta que promete redefinir el turismo de la región.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario