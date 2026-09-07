Adiós a la histórica Ruta de los Siete Lagos en Neuquén: se agranda y transforma en "Paseo de los Nueve Lagos"

El lago Meliquina opera como el ancla de la pintoresca Villa Meliquina, un enclave sustentable habitado por unos 400 residentes fijos que abastecen su consumo mediante vertientes naturales y generación eléctrica solar y eólica. Por su parte, el lago Lolog sumará atractivos de peso como Playa Bonita —de orillas amplias y baja profundidad— y el área de acampe y seccional de guardaparques en Puerto Arturo, consolidando una propuesta que promete redefinir el turismo de la región.

El lago Meliquina en Neuquén se suma al tradicional camino de Los Siete Lagos