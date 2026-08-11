Cómo dejar las zapatillas de gamuza como nuevas: el truco casero para dejarlas impecables

Cuando aparecen marcas superficiales, una goma de borrar blanca y limpia puede ser una buena aliada. Hay que frotar con mucha suavidad únicamente sobre la zona afectada hasta que la mancha comience a disminuir y luego volver a cepillar.

Para manchas más persistentes, puede utilizarse una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre un paño limpio, sin empapar el material. Lo ideal es realizar primero una prueba en una zona poco visible y aplicar el producto mediante pequeños toques.

Otra alternativa frente a determinadas manchas es colocar bicarbonato de sodio en seco, dejarlo actuar y retirarlo posteriormente con un cepillo suave. Este método puede resultar útil especialmente cuando se busca absorber humedad o residuos grasos.

Una vez finalizada la limpieza, las zapatillas deben secarse naturalmente en un ambiente ventilado y lejos del sol directo, estufas o secadores de pelo. El exceso de calor puede endurecer o deformar la gamuza.

Para conservar su forma, también se puede colocar papel limpio en el interior mientras se secan. Finalmente, un nuevo cepillado suave ayudará a recuperar la textura característica del material.

Mantener las zapatillas guardadas en un lugar fresco y seco, y realizar una limpieza superficial periódica, puede evitar que la suciedad se acumule y prolongar su buen estado durante más tiempo.