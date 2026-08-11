Cómo dejar las zapatillas de gamuza como nuevas: el truco casero para dejarlas impecables
Sin necesidad de empaparlas, existe un método casero sencillo para retirar polvo, marcas y suciedad sin arruinar las zapatillas.
Las zapatillas de gamuza suelen destacarse por su textura y apariencia, pero también requieren cuidados especiales para mantenerse en buen estado. A diferencia de otros materiales, no conviene limpiarlas directamente con abundante agua y jabón, ya que la humedad puede dejar marcas, endurecer algunas zonas o modificar su color.
Por ese motivo, existen métodos de limpieza en seco que permiten retirar gran parte de la suciedad cotidiana sin dañar la superficie. El secreto está en utilizar elementos suaves y trabajar siempre con movimientos delicados, evitando frotar con demasiada fuerza.
Además, actuar rápidamente frente a una mancha puede facilitar mucho la limpieza y evitar que la suciedad penetre profundamente en las fibras.
El paso a paso para dejar las zapatillas de gamuza súper limpias
El primer paso consiste en dejar que las zapatillas estén completamente secas. Si tienen barro o humedad, conviene esperar antes de comenzar, ya que intentar limpiar la gamuza mojada puede extender todavía más las manchas.
Una vez secas, hay que utilizar un cepillo de cerdas suaves, preferentemente uno específico para gamuza. Se recomienda pasarlo con movimientos suaves y en una misma dirección para levantar las fibras y eliminar el polvo acumulado.
Cuando aparecen marcas superficiales, una goma de borrar blanca y limpia puede ser una buena aliada. Hay que frotar con mucha suavidad únicamente sobre la zona afectada hasta que la mancha comience a disminuir y luego volver a cepillar.
Para manchas más persistentes, puede utilizarse una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre un paño limpio, sin empapar el material. Lo ideal es realizar primero una prueba en una zona poco visible y aplicar el producto mediante pequeños toques.
Otra alternativa frente a determinadas manchas es colocar bicarbonato de sodio en seco, dejarlo actuar y retirarlo posteriormente con un cepillo suave. Este método puede resultar útil especialmente cuando se busca absorber humedad o residuos grasos.
Una vez finalizada la limpieza, las zapatillas deben secarse naturalmente en un ambiente ventilado y lejos del sol directo, estufas o secadores de pelo. El exceso de calor puede endurecer o deformar la gamuza.
Para conservar su forma, también se puede colocar papel limpio en el interior mientras se secan. Finalmente, un nuevo cepillado suave ayudará a recuperar la textura característica del material.
Mantener las zapatillas guardadas en un lugar fresco y seco, y realizar una limpieza superficial periódica, puede evitar que la suciedad se acumule y prolongar su buen estado durante más tiempo.
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