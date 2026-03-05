Los celulares que conviene comprar este 2026: los detalles

Cuando hablamos de capturar imágenes, hay un claro ganador. Probablemente no sorprenda a nadie que el Xiaomi 17 Ultra se lleve el premio a la mejor cámara del año. Aunque solo lleva unas semanas en el mercado, este dispositivo logró superar a competidores que llevan meses intentando dominar el sector.

Por otro lado, el Xiaomi 17 Pro Max se llevó el galardón al mejor diseño en un equipo. ¿Por qué? Por atreverse a ser diferente. Gracias a que se puede personalizar para que atraiga a casi cualquier persona, este dispositivo gana en identidad.

Si nos referimos al terreno de los plegables, el Huawei Mate X7 supera a Samsung en este 2026. La razón es simple: actualmente es el teléfono plegable más completo del mercado.

Para quienes cuidan el bolsillo, el iQOO Z10 Turbo Pro es la revelación. Ofrece una experiencia cercana a los $400 por unos $250 dólares, con un equilibrio perfecto entre rendimiento y especificaciones, destacándose en un año donde la mayoría de las marcas se centraron casi exclusivamente en dispositivos insignia.

Finalmente, si buscás comodidad en la mano el vivo X300 es la respuesta. A diferencia de otros que recortan prestaciones al reducir tamaño, este modelo mejora en todos los aspectos sin degradaciones evidentes", consolidándose como una joya técnica en un formato reducido.