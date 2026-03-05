Los celulares que conviene comprar este 2026: los detalles
Los smartphones pagaban un arancel que llegó al 16%, se redujo al 8% en 2025 y desde el mes pasado fue eliminado por completo hasta diciembre de 2038.
La quita de aranceles para la importación de teléfonos celulares en la Argentina no se traducirá en un alivio inmediato para el bolsillo de los consumidores, incluso pese a la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que prometió "mejores precios para todos".
Según los valores de mercado actuales, un dispositivo en el país sigue costando hasta el doble que en los Estados Unidos y un 60% más que en Chile. Esta persistente diferencia de precios responde a una estructura de costos que va más allá del arancel aduanero, incluyendo el tipo de cambio, la compleja logística nacional y el peso de los impuestos internos, de acuerdo con los vendedores.
Desde el 15 de enero de 2026, los celulares importados llegan a la Argentina sin pagar aranceles. La decisión del Gobierno, oficializada por el Decreto 333/2025, apunta a bajar los precios y achicar la brecha con el exterior.
Los teléfonos que conviene comprar este año
Los teléfonos que marcan el ritmo de la industria en 2026 destacan especialmente al Xiaomi 17 Ultra por su impresionante sistema fotográfico.
Mientras algunos fabricantes juegan a lo seguro, otros como el Xiaomi 17 Pro Max arriesgan con pantallas secundarias innovadoras.
Cuando hablamos de capturar imágenes, hay un claro ganador. Probablemente no sorprenda a nadie que el Xiaomi 17 Ultra se lleve el premio a la mejor cámara del año. Aunque solo lleva unas semanas en el mercado, este dispositivo logró superar a competidores que llevan meses intentando dominar el sector.
Por otro lado, el Xiaomi 17 Pro Max se llevó el galardón al mejor diseño en un equipo. ¿Por qué? Por atreverse a ser diferente. Gracias a que se puede personalizar para que atraiga a casi cualquier persona, este dispositivo gana en identidad.
Si nos referimos al terreno de los plegables, el Huawei Mate X7 supera a Samsung en este 2026. La razón es simple: actualmente es el teléfono plegable más completo del mercado.
Para quienes cuidan el bolsillo, el iQOO Z10 Turbo Pro es la revelación. Ofrece una experiencia cercana a los $400 por unos $250 dólares, con un equilibrio perfecto entre rendimiento y especificaciones, destacándose en un año donde la mayoría de las marcas se centraron casi exclusivamente en dispositivos insignia.
Finalmente, si buscás comodidad en la mano el vivo X300 es la respuesta. A diferencia de otros que recortan prestaciones al reducir tamaño, este modelo mejora en todos los aspectos sin degradaciones evidentes", consolidándose como una joya técnica en un formato reducido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario