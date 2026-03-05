El hombre regresará a la Luna en 2028: los detalles del cambio de fechas

Allí los técnicos evaluarán el origen del problema, revisarán los componentes del sistema de helio y realizarán pruebas adicionales antes de autorizar un nuevo intento de lanzamiento.

La tripulación asignada para Artemis II está compuesta por cuatro astronautas:

Reid Wiseman , comandante de la misión

Victor Glover , piloto

Christina Koch , especialista de misión

Jeremy Hansen, especialista de misión

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y su objetivo principal será probar todos los sistemas del vuelo tripulado alrededor de la Luna.

Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, servirá como paso previo para futuras misiones del programa. El objetivo final de Artemis es volver a llevar astronautas a la Luna y establecer una presencia humana sostenida en el satélite natural.

Con el nuevo cronograma, la NASA apunta a garantizar que cada etapa del proyecto cumpla estrictamente con los estándares de seguridad, incluso si eso implica retrasar algunos años el histórico regreso del ser humano a la Luna.