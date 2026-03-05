El hombre regresará a la Luna en 2028: los detalles del cambio de fechas
La NASA confirmó cambios en el calendario de su ambicioso programa espacial y el alunizaje tripulado previsto inicialmente para esta década ahora se proyecta para 2028.
La decisión se tomó luego de detectar un problema técnico durante los preparativos de una de las misiones clave del programa Artemis, el plan con el que Estados Unidos busca regresar al entorno lunar más de medio siglo después de las misiones del histórico Programa Apolo.
El inconveniente se detectó en el sistema de suministro de helio del Space Launch System, el enorme cohete que será utilizado para transportar la nave tripulada. Este problema obligó a detener los preparativos y trasladar el vehículo espacial nuevamente al edificio de ensamblaje para analizar en profundidad el origen de la falla.
Lo que se sabe sobre la misión a la Luna
La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y representará el regreso de astronautas al entorno lunar desde 1972.
El plan original contemplaba su lanzamiento en marzo, pero los ingenieros detectaron una interrupción en el flujo de helio que se utiliza para presurizar diferentes sistemas del cohete durante el lanzamiento. Debido a la importancia de este componente, la agencia espacial decidió suspender temporalmente los preparativos.
Para realizar las revisiones necesarias, el cohete SLS y la cápsula Orion fueron trasladados nuevamente al Centro Espacial Kennedy, específicamente al Edificio de Ensamblaje de Vehículos.
Allí los técnicos evaluarán el origen del problema, revisarán los componentes del sistema de helio y realizarán pruebas adicionales antes de autorizar un nuevo intento de lanzamiento.
La tripulación asignada para Artemis II está compuesta por cuatro astronautas:
-
Reid Wiseman, comandante de la misión
Victor Glover, piloto
Christina Koch, especialista de misión
Jeremy Hansen, especialista de misión
La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y su objetivo principal será probar todos los sistemas del vuelo tripulado alrededor de la Luna.
Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, servirá como paso previo para futuras misiones del programa. El objetivo final de Artemis es volver a llevar astronautas a la Luna y establecer una presencia humana sostenida en el satélite natural.
Con el nuevo cronograma, la NASA apunta a garantizar que cada etapa del proyecto cumpla estrictamente con los estándares de seguridad, incluso si eso implica retrasar algunos años el histórico regreso del ser humano a la Luna.
