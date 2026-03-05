La Joaqui posó semidesnuda en la cama y causó furor en redes: su foto desde México
La referente de música urbana compartió un carrusel de fotos de su paso por México y una imagen en lencería se llevó todas las miradas en Instagram.
La Joaqui volvió a generar impacto en redes sociales con una publicación que rápidamente se llenó de reacciones. La artista subió a su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes bajo el título “México dump”, donde recopiló distintos momentos de su estadía en México.
Entre las primeras fotos del posteo aparece una imagen que captó especialmente la atención de sus seguidores. En la postal, la cantante posa dentro de una habitación, junto a una cama, luciendo un conjunto de lencería animal print combinado con botas altas. Con el celular en la mano y una actitud relajada frente a cámara, la artista mostró además sus característicos tatuajes, que forman parte de su identidad estética.
La publicación forma parte de un álbum más amplio de imágenes que muestran parte de su viaje, con distintas escenas de su paso por el país. En pocas horas, el posteo acumuló más de 130 mil “me gusta” y cientos de comentarios, confirmando una vez más el fuerte vínculo que mantiene con sus seguidores en redes sociales.
Los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de admiración y emojis, destacando tanto el look elegido por la artista como la actitud segura que suele mostrar en cada producción de fotos que comparte.
Además de su carrera musical, La Joaqui mantiene una presencia muy activa en Instagram, donde suele publicar adelantos de su trabajo, momentos de sus viajes y producciones de moda. Ese perfil cercano y espontáneo la convirtió en una de las figuras más seguidas de la escena urbana argentina.
Con este nuevo posteo desde México, la cantante volvió a demostrar su capacidad para generar conversación en redes sociales y mantener a su público atento a cada una de sus publicaciones.
