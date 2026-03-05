Tras la caída del 35% en los salarios de los estatales, el Gobierno reabre las paritarias
El de los estatales es uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Al despido de más de 65 mil trabajadores se suma la persistente pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.
El gobierno de Javier Milei convocó a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, para reabrir la discusión paritaria en un contexto en el que el de los estatales es uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste libertario. Al despido de más de 65 mil trabajadores se suma la persistente pérdida del poder adquisitivo de sus salarios que, desde diciembre de 2023, cayeron un 35%.
La Secretaría de Trabajo que lidera Julio Cordero y depende del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a partir de las 14.
La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del gobierno libertario.
ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45%, que permita “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señaló el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4 millones de pesos” por única vez para compensar lo perdido.
“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, denunció Aguiar, titular de ATE Nacional, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.
Desde su desembarco en la Casa Rosada, Javier Milei redujo en un 18% la planta de trabajadores del Estado sobre los que pasó la motosierra en el marco de su plan de ajuste. Para ello cerró numerosas dependencias o bien las redujo a su mínima expresión hasta dejarla sin capacidad de operar. Quienes lograron conservar sus puestos de trabajo fueron condenados, en tanto, a una pérdida persistente de la capacidad de fuego de sus salarios que corrieron siempre muy por detrás de la inflación.
