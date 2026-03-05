Tras la caída del 35% en los salarios de los estatales, el Gobierno reabre las paritarias

El gobierno de Javier Milei convocó a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, para reabrir la discusión paritaria en un contexto en el que el de los estatales es uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste libertario. Al despido de más de 65 mil trabajadores se suma la persistente pérdida del poder adquisitivo de sus salarios que, desde diciembre de 2023, cayeron un 35%.